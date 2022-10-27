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Кунде: У Барсы не получилось соответствовать требованиям ЛЧ. У нас ещё есть за что бороться

Испания
(1 голосов)

Игроки расстроены результатом

Кунде: У Барсы не получилось соответствовать требованиям ЛЧ. У нас ещё есть за что бороться

Фото: instagram.com @jkeey4

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде в Инстаграм прокомментировал вылет команды в Лигу Европы. "Сезон длинный, есть еще много прекрасных вещей, за которые нужно бороться", – написал француз.

"Барселона" уступила "Баварии" (0:3), а по итогам матча между "Интером" и "Викторией" (4:0) вылетела в Лигу Европы.

"Как и все вы, я очень разочарован этим матчем и нашим выступлением в турнире. К сожалению, у нас не получилось соответствовать требованиям Лиги чемпионов.

Однако сезон длинный, есть еще много прекрасных вещей, за которые нужно бороться. И мы будем бороться. Спасибо болельщикам за неизменную поддержку", – написал футболист.

Ранее Хави заявил, что команда может побороться за все оставшиеся трофеи.

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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