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Барселона будет платить Баварии 1,25 миллиона евро за каждые 25 голов Левандовского
Стало известно от чего зависят бонусы в контракте поляка
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" будет платить "Баварии" 1,25 миллиона евро каждый раз, когда Роберт Левандовский будет заканчивать сезон с 25-ю и больше голами.
Об этом сообщают журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшеффль.
Таким образом "Бавария" получит максимум 5 миллионов бонусов от "Барселоны" по этому пункту, так как контракт поляка рассчитан на 4 года.
Напомним, что сумма трансфера Роберта составила 45 миллионов евро без учета бонусов.
В этом сезоне Роберт уже забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи в 16-ти матчах сезона.
The €5m add-ons that are part of Robert Lewandowski's transfer fee are split as follows: Bayern would receive €1.25m for every season Lewandowski scores at least 25 goals for Barcelona in all competitions for a total of 4 years [Podcast Bayern Insider, @altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/4Ed0BBZsCQ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2022
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