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Барселона будет платить Баварии 1,25 миллиона евро за каждые 25 голов Левандовского

Испания
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Стало известно от чего зависят бонусы в контракте поляка

Барселона будет платить Баварии 1,25 миллиона евро за каждые 25 голов Левандовского

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" будет платить "Баварии" 1,25 миллиона евро каждый раз, когда Роберт Левандовский будет заканчивать сезон с 25-ю и больше голами.

Об этом сообщают журналисты Кристиан Фальк и Тоби Альтшеффль.

Таким образом "Бавария" получит максимум 5 миллионов бонусов от "Барселоны" по этому пункту, так как контракт поляка рассчитан на 4 года.

Напомним, что сумма трансфера Роберта составила 45 миллионов евро без учета бонусов.

В этом сезоне Роберт уже забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи в 16-ти матчах сезона.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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