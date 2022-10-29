Тот, кто хочет съесть мир, имеет право съесть его. К годовщине дебюта Рауля за Реал

29 октября 1994 года стадион "Ла Ромареда" в Сарагосе стал свидетелем рождения одной из величайших легенд в истории футбола. В матче Примеры между двумя "Реалами" – местным и столичным – в стартовом составе гостей на поле вышел никому неизвестный 17-летний паренек Рауль Гонсалес Бланко и выдал едва ли не самый запоминающийся дебют в летописи Ла Лиги. Он появился на футбольном небосклоне как метеорит, который ничто и никто не мог остановить. Это была премьера с большой буквы, первая гастроль великого игрока, ознаменовавшего собой целую эпоху.

Летом 1994 года новым наставником "Реала", к тому моменту уже 4 года не выигрывавшего Примеру, был назначен экс-игрок клуба, чемпион мира-1986 Хорхе Вальдано, отлично проявивший себя во главе "Тенерифе". И сразу же столкнулся с серьезной проблемой. Легендарный форвард "сливочных" Эмилио "Стервятник" Бутрагеньо (нынешний директор "Мадрида") находился в ужасной форме, напоминая лишь бледную тень самого себя в лучшие годы. И хотя для многих стартовый состав "Реала" по-прежнему представлялся, как "Бутрагеньо плюс десять других игроков", молодой аргентинский тренер понимал, что со стареющей легендой клуба ему будет сложно добиться поставленных целей. Но кто вместо? Чилиец Иван Саморано, в отличие от "Стервятника", был в полном порядке (в том сезоне-1994/95 его признали лучшим иностранным игроком чемпионата), но один, как известно, в поле не воин. "Лавочник" Альфонсо Перес и взятый из "Кастильи" Дани Гарсия наставника тоже не впечатляли. Неплохо смотрелся на позиции оттянутого нападающего купленный в "Вальядолиде" левый вингер Хосе Амависка, но тогда получалась "дыра" на фланге. Вальдано был почти в отчаянии, когда ему позвонил Рафаэль Бенитес, возглавлявший в ту пору "Кастилью". По словам Рафы, в "Реал Мадрид С" (U-19) он присмотрел тинейджера-вундеркинда. За 7 матчей в Сегунде Б парень 13 раз поразил ворота соперников, в том числе оформил пента-трик в поединке против "Лангрео". После чего был переведен в команду Бенитеса, и в первой же своей игре за "Кастилью", на выезде с "Паламосом", забил единственный гол мадридцев. "Ты обязательно должен на него посмотреть", – резюмировал свой рассказ Рафаэль.

???? Estadio de La Romareda.

???? 29 de octubre de 1994.

7⃣ Con el 7 a la espalda.#TalDíaComoHoy hace 25 años, @RaulGonzalez hacía su debut con el @realmadrid. ????



El resto, forma parte de #LaLigaHistory ???? pic.twitter.com/ckCXNSI6DQ — LaLiga (@LaLiga) October 29, 2019

Вальдано хватило всего одной тренировки, чтобы убедиться, что к нему в руки попал настоящий бриллиант. Щуплый кривоногий парнишка поразил тренера не только скоростью бега, быстротой принятия решений и легкостью обращения с мячом, но и юношеской ненасытностью вкупе с абсолютной, не по годам, уверенностью в себе. Аргентинец решил рискнуть и включил новичка в стартовый состав на выездной поединок с "Сарагосой", которая в середине 1990-х была довольно грозной силой, постоянным участником еврокубков. "За пару дней до матча мои близкие волновались даже больше меня, потому что я собирался просто играть в футбол. То есть, делать все то же самое, что я делал всю жизнь, пусть и в юношеских командах, – вспоминал позже Эль-Капитан. – В 17 лет я был слишком молод и слишком увлечен футболом, чтобы осознать, насколько это ответственно – играть за "Реал Мадрид".

28 лет назад Рауль вышел на поле "Ла Ромареды" вместе с такими звездами "Реала" как Иван Саморано, Микаэль Лаудруп, Луис Энрике, Фернандо Йерро. В свои 17 лет и 124 дня он стал самым молодым игроком в истории Королевского клуба, выступающим за первую команду в официальном матче. Однако, в глазах парня читались не испуг и волнение, а непреодолимая сила и уверенность. Играя на позиции второго нападающего, в некоторых моментах он был просто бесподобен. Уже в дебюте поединка новичок "сливочных" едва не открыл счет: сыграв на грани офсайда, убежал один на один с вратарем хозяев Андони Гедруном, легко обыграл его и с острого угла пробил по пустым воротам с нерабочей правой – чуть выше перекладины. Спустя 20 минут все повторилось как под копирку: пас из глубины, ускорение и выход на свидание с голкипером. На этот раз Рауль слишком сблизился с Гедруном, и тот среагировал на его удар в ближний угол.

"Сарагоса" в атаке была более удачливой и к перерыву вела 2:0 после дубля Хуана Эснайдера, поэтому на второй тайм Вальдано чуть изменил игровую схему, поменяв местами Рауля и Амависку. Играя по позиции вингера, дебютант "Мадрида" стал реже появляться в штрафной площадке соперника, но свои пару моментов все равно имел – и опять запорол, пробивая мимо рамки. Тем не менее, без результативного действия поле он не покинул: отдал голевой пас Саморано, точно набросив мяч от левой бровки на голову чилийцу.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Сарагосы", хотя по игре "Реал" поражения явно не заслуживал. Несмотря на несколько неиспользованных моментов, Вальдано и не думал в чем-то упрекать своего нового подопечного, прекрасно понимая, что зерно посажено в благодатную почву, и плодов следует ждать очень скоро.

"Тот, кто хочет съесть мир, имеет право съесть его. Для таких, как Рауль, двери "Реала" всегда открыты. Несмотря на свой возраст, он проявил смелость и вошел в них без стука", – сказал наставник мадридцев на послематчевой пресс-конференции.

Естественно, что после таких слов, Вальдано включил амбициозного новичка в стартовый состав и на матч следующего тура – дерби против "Атлетико" на "Бернабеу". На этот раз вчерашний тинейджер с лихвой отблагодарил тренера за доверие. Сначала Рауль заработал пенальти, который реализовал Мичел, затем ассистировал Саморано. И наконец, забил сам, красивейшим ударом в касание замкнув передачу Лаудрупа. Его гол стал победным в том поединке, "Реал" победил со счетом 4:2.

После этого матча Рауль стал твердым игроком основы и, несмотря на юный возраст, одним из лидеров команды. В колоде Вальдано появилась недостающая карта, пазл сложился, и Королевский клуб понесся к своему первому за пять лет чемпионству. Золото Примеры было добыто досрочно, за два тура до конца первенства. Рауль, забивший в том чемпионате 9 мячей, взял свой первый титул. За последующие 15 лет он добавил к нему еще 5 побед в Примере и 3 в Лиге чемпионов. Стал образцом капитана, получив от инчас лестное прозвище "Ангел Мадрида", и рекордсменом клуба по числу проведенных матчей (741). В течение многих лет он был и лучшим бомбардиром в истории "Реала" (323 гола), пока его достижение не превзошли Криштиану Роналду и Карим Бензема. А в честь человека, поверившего в него и давшего шанс всей жизни, своего старшего сына он назвал Хорхе. Сейчас Рауль тренирует "Кастилью", а в будущем – в Испании в этом никто не сомневается – обязательно попробует себя и с основной командой.