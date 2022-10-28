Тебас: АПЛ, Лига 1, Серия А – они убыточны. Премьер-лига в минусе более чем на 2 миллиарда евро каждый сезон

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не беспокоится по поводу возможных финансовых последствий для "Барселоны" после вылета из Лиги чемпионов. Испанский топ-менеджер высказался касаемо будущего европейского футбола.

– Будут ли у "Барселоны" проблемы с экономическим контролем после вылета из Лиги чемпионов?

– Нет, они уже и так знали, что их плохую зарплатную ведомость нужно снижать. Им это было уже известно. Перед этим сезоном они продавали активы, а перед следующим придется уменьшать ведомость, если они хотят кого-то подписать. И "Барселона" сделает это.

Речь, скорее, о том, что происходит с европейским футболом. Наш экономический контроль – это настоящая система. Что же происходит в Европе? Есть две очень равные лиги – Бундеслига и Ла Лига. У них схожий оборот, наши клубы стабильны.

Если посмотреть на другие лиги, – французскую, итальянскую или английскую, – то они убыточны. Премьер-лига в минусе на более чем два миллиарда евро каждый сезон уже на протяжении четырех лет, Лига 1 – на 1,5 млрд, Серия А – на 1,2 млрд. В их финансировании участвуют государства или крупные инвесторы, особенно – американцы. Они идут к потерям. И мы, не имеющие супермиллионеров, играем против них.

Американцам и шейхам нужны игрушки, и это ломает европейскую экосистему. Мы должны решить – либо мы создаем экономически устойчивые лиги, либо допускаем убыточные клубы. Тогда в Испанию придет Бахрейн, а футбол поменяется навсегда.

Я поддерживаю появление иностранных инвесторов, но выступаю против убыточных клубов. Также я против налоговых преимуществ, которые есть в Италии. Из-за этого мы не можем с ними конкурировать, – приводит слова Тебаса Marca.