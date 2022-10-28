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Барселона будет носить на рукаве рекламу криптобиржи Nexo
Beko платили за это 19 миллионов евро за сезон
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" подписала соглашение с криптовалютной биржей Nexo, сообщает 2PlayBook. Детали соглашения не разглашаются.
Тем не менее, известно что контракт предполагает размещение рекламы на рукаве игровой майки. Ранее подобное соглашение было с Beko и за него клуб получал по 19 миллионов евро за сезон.
Нюанс в том, что лого производителя бытовой техники также размещалось и на тренировочном комплекте формы.
В клубе хотят, чтобы соглашение вступило в силу как можно скорее – до старта чемпионата мира в Катаре.
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