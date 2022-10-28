  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона будет носить на рукаве рекламу криптобиржи Nexo
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона будет носить на рукаве рекламу криптобиржи Nexo

Испания
(1 голосов)

Beko платили за это 19 миллионов евро за сезон

Барселона будет носить на рукаве рекламу криптобиржи Nexo

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" подписала соглашение с криптовалютной биржей Nexo, сообщает 2PlayBook. Детали соглашения не разглашаются.

Тем не менее, известно что контракт предполагает размещение рекламы на рукаве игровой майки. Ранее подобное соглашение было с Beko и за него клуб получал по 19 миллионов евро за сезон.

Нюанс в том, что лого производителя бытовой техники также размещалось и на тренировочном комплекте формы.

В клубе хотят, чтобы соглашение вступило в силу как можно скорее – до старта чемпионата мира в Катаре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
2playbook.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде