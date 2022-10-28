Барселона будет носить на рукаве рекламу криптобиржи Nexo

"Барселона" подписала соглашение с криптовалютной биржей Nexo, сообщает 2PlayBook. Детали соглашения не разглашаются.

Тем не менее, известно что контракт предполагает размещение рекламы на рукаве игровой майки. Ранее подобное соглашение было с Beko и за него клуб получал по 19 миллионов евро за сезон.

Нюанс в том, что лого производителя бытовой техники также размещалось и на тренировочном комплекте формы.

В клубе хотят, чтобы соглашение вступило в силу как можно скорее – до старта чемпионата мира в Катаре.