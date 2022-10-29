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Примера. Мальорка - Эспаньол 1:1. Случайный шедевр спас Попугаев
Арбитр тоже помог
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
У "Мальорки" весь сезон проходит по одному лекалу - неплохая игра, много неиспользованных шансов и, как следствие потеря очков.
Сегодня "Попугаи" в первом тайме тревожили Райковича только дальними ударами; "Мальорка" же доминировала на флангах, где Хауме Коста, Маффео, Дани Родригес имели полное преимущество.
В начале второго тайма Мурики открыл счет после навеса Гонсалеса - прошла классная быстрая атака.
После этого в течение пяти минут "Киноварь" могла доводить счет до разгромного, но Лекомт отразил попытку Косты, а Дани Родригес сам промахнулся на сантиметры.
"Эспаньол" долго не мог ничем ответить в нападении, аж пока на 70-й минуте Ласо не срезал мяч при навесе, и тот залетел за шиворот Райковичу. Случайный, но идеальный шедевр - такую траекторию нарочно не придумаешь.
И так вышло, что именно эта траектория принесла "Попугаям" ничью. Арбитр Исидро Диас де Мера защищал ее, словно лев, отказавшись ставить очевидный пенальти на Анхеле Родригесе на последних минутах. Цирк и только. Хавьер Агирре обозвал судью и отправился на трибуны - и мы его понимаем.
В таблице после ничьей у "Мальорки" 13 очков и 12-е место. У "Эспаньола" - 13-я позиция и 11 баллов.
13-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Эспаньол" - 1:1
Голы: Мурики, 48 - Ласо, 70
"Мальорка": Райкович - Маффео (Гонсалес, 28), Вальент, Раильо, Копете (Анхель, 87), Хауме Коста - Дани Родригес (Ндиай, 66), Баба, де Галларета, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 87) - Мурики
"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Дардер, Винисиус Соуза, Эспозито (Ласо, 61) - Брейтуэйт (Баре, 82), Хоселу, Пуадо (Видаль, 61)
Предупреждения: де Галларета, 45+1, Гонсалес, 76, Раильо, 89, Вальент, 90+3 - Дардер, 78
Удаление: Маффео, 89
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