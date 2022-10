Рехаб – это хорошо, но амбиции еще не забыты: пару слов о возвращении Эмери в АПЛ

Унаи Эмери возвращается в АПЛ сильнее, чем он был в "Арсенале".

Тогда он вел себя высокомерно; думал, будто знает все, и эта большая ошибка привела к миллиону маленьких, вроде открытой ссоры с Озилом и капитанства Джаки. Эмери никого не слушал. Он даже считал, что хорошо знает английский и обижался там, где следовало сесть за парту. При этом свои просчеты он перекладывал на игроков.

Если кто забыл, речь о Дерби Северного Лондона в марте 2019-го, когда габонец в добавленное время промахнулся с точки, подарив "Шпорам" выгодные 1:1. Жесткий удар, да, но это лишь эпизод.

Уже потом у "Арсенала" и Эмери хватало шансов, чтобы перевернуть сезон и доказать свою силу, однако в финале Лиги Европы они бесславно капитулировали перед не лучшим в истории "Челси". Эден Азар тогда сыграл последний хороший матч в карьере – и этого хватило, поскольку среди "Канониров" на уровне не выступил никто.

Это и была квинтэссенция того "Арсенала"; точно так же, как 1:6 на "Камп Ноу" стали апофеозом Эмери в "Пари Сен-Жермен". Он думал, что знает все, но на самом деле не справлялся с масштабом клубов, куда его приглашали.

Сейчас, в октябре 2022-го кажется, что "Астон Вилле" повезет больше.

***

Многие пишут, как Эмери помог "Вильярреалу", но, послушайте, был еще и обратный процесс.

Маленький городок на 50 тысяч жителей; бестрофейный клуб, финансируемый сетью супермаркетов - здесь не было никакого давления, а значит, и необходимости ежедневно доказывать, что ты главный, тоже не было. Не работа, а рехаб.

Без петушиных боев с прессой Эмери быстро засиял снова. Его 4-4-2 не давали развернуться грандам, а скоростные Чуквезе, Морено и Данжума давили на флангах. Тренер увидел в немолодом опорнике Коклене потенциал играть на фланге – и это выручало даже против "Реала", которому "Желтая субмарина" не проиграла в обоих матчах сезона-2021/22.

Молодежь, как Баэна, Жексон, Ереми Пино, получили при Эмери свои дебюты, и последний уже дорос до национальной сборной. Мало кто сомневается, что скоро там будет и Алекс Баэна – техничный, работящий игрок группы атаки, способный закрыть несколько позиций.

Работа с ветеранами – еще один мастер-класс. При Эмери очередную молодость пережил Рауль Альбиоль; Дани Парехо в 33 года вышел на уровень, когда его начали сравнивать с Лукой Модричем; лучшие матчи в карьере отбегал списанный француз Этьен Капу.

Кстати, о нем: вы знаете, как Капу вообще занесло в "Вильярреал"? Фернандо Роиг-младший начал гуглить волнореза, когда Унаи назвал его фамилию в его офисе.

Та же ситуация с Арно Данжумой, которого тренер запомнил по матчам "Арсенала". Голландец сполз в Чемпионшип, когда Эмери в беседе с Роигом спрогнозировал, что "Вильярреал" заработает на нем более 50 млн евро.

И что вы думаете? Уже в первом сезоне голландец забил 16 голов, а его трансферная стоимость выросла с 15 млн до 50.

***

Эмери вкладывал в "Вильярреал" свои знания и опыт; клуб давал ему желанные покой и свободу. Это была честная сделка, и обе стороны ее даже перевыполнили.

Победа в Лиге Европы, где в полуфинале "Подводники" обыграли "Арсенал" (хе-хе), а в финале "Манчестер Юнайтед" – пожалуй, такого не ожидал никто из них. Это была будто сказка, чудо.

Или взять решающий пенальти от Херонимо Рульи – он уже часть испанского фольклора, как Песня о нашем Сиде. Через десятилетия эти великие события фаны "Вильярреала" будут пересказывать детям, ведь это "Эль-Мадригал", а не "Камп Ноу" или "Бернабеу"; историю здесь видят нечасто.

Прошлый раз был с Мануэлем Пеллегрини – и вот теперь с Эмери, который и прыгнул выше, и удержался на вершине дольше.

Когда в следующем сезоне после победы в ЛЕ его группа почти без усиления выбила из ЛЧ "Баварию" и "Ювентус", добравшись до полуфинала, показалось даже, что Унаи всесилен. Лишь взгляд на турнирную таблицу Ла Лиги помогал держаться ногами на земле – там "Вильярреал" по-прежнему шел 7-м. Поражения от "Кадиса" (0:1), "Леванте" (0:2), а затем победа над "Баварией" – никакой середины.

Унаи не скрывал, что ради побед в Европе каждый раз требовал от команды физических и эмоциональных сверхусилий. Быстрый отбор и вертикальные атаки с участием всех - только так это работало:

Естественно, баск также видел и короткую скамейку "Вильярреала", с которой не сыграть на два фронта, но для него полуфинал ЛЧ стоил больше ТОП-4 Ла Лиги. Он всегда смотрел вверх и никогда вниз.

***

В итоге Эмери сдался, только когда исчерпал весь ресурс до последней капли. Он и здесь поступил с "Подводниками" честно.

Прошлой осенью им интересовался "Ньюкасл", который только что купили шейхи, но тогда Унаи отказал, поскольку еще видел в "Подводниках" потенциал. А вот сейчас уже ничего нет.

Все знали, что так будет. Рехаб – это не постоянная прописка. Его смысл в обновлении, и Эмери, очевидно, восстановился.

Он идет в плохое время для "Вильярреала", когда умер иконичный вице-президент клуба Хосе Мануэль Льянеса, а команда никак не выиграет хотя бы два матча подряд. Однако клуб сам ускорил финал.

Простой пример – ситуация Жерара Морено. Лидер атак "Подводников" из-за травм пропустил половину прошлогодней Ла Лиги. В начале текущего чемпионата он наконец-то вышел, и с ним команда набрала 10 очков в 4 турах. И что дальше? Снова травма, после которой "Желтая субмарина" не побеждала в течение месяца. Боссы точно знали, что так будет, однако на замену подписали только 35-летнего Хосе Луиса Моралеса.

Так великие дела не делаются, а Эмери стремится именно к ним, в то время как боссы "Вильярреала" довольны своей местечковостью. Баскский мистер с его идеальными костюмами и европейскими амбициями в истории клуба останется профессором, которого удалось заманить в село. Некоторое время ему было интересно, но у них не было будущего. Потолок слишком низкий.

Вот Кике Сетьен – другое дело. Уже в дебютном матче с "Желтой субмариной" он едва свел вничью матч против "Хапоэля Беэр-Шева". Вероятно, это и есть реалии клуба на ближайшее время.

