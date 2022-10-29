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В Барселоне недовольны игрой Рафиньи
Игрок не демонстрирует ожидаемый от него уровень
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Руководство "Барселоны" недовольны игрой своего летнего новичка Рафиньи, который не отметился результативными действиями ни в одном из 4 матчей Лиги чемпионов.
В последних двух поединках Ла Лиги, в которых вингер принимал участие, он выходил на замену, а в игре с "Атлетиком" (4:0) остался в запасе.
Напомним, в июле "Барселона" купила Рафинью у "Лидса" за 58 млн евро. В 10 играх сезона Ла Лиги на его счету 1 гол и 1 ассист.
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Источник:Diario Sport
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
29.10.2022 в 11:02
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