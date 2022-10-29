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В Барселоне недовольны игрой Рафиньи

Испания
(1 голосов)

Игрок не демонстрирует ожидаемый от него уровень

В Барселоне недовольны игрой Рафиньи

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Руководство "Барселоны" недовольны игрой своего летнего новичка Рафиньи, который не отметился результативными действиями ни в одном из 4 матчей Лиги чемпионов.

В последних двух поединках Ла Лиги, в которых вингер принимал участие, он выходил на замену, а в игре с "Атлетиком" (4:0) остался в запасе.

Напомним, в июле "Барселона" купила Рафинью у "Лидса" за 58 млн евро. В 10 играх сезона Ла Лиги на его счету 1 гол и 1 ассист.

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В статье: Рафинья Барселона
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
29.10.2022 в 11:02
А болельщики Барселоны изначально были недовольны покупкой этого второсортного игрока. Относились к нему очень скептически. Шо, идиоты тупорылые, теперь прозрели? Ещё и купили это барахло за 72 млн евро... дебилы блъ..
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