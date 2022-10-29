Барселона может попытаться подписать Месси зимой

Каталонская "Барселона" зимой попытается подписать своего экс-нападающего и форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.

Руководство готово пойти на такой шаг из-за ситуации с финансовыми ограничениями Ла Лиги. После того, как каталонцы активировали экономические рычаги, по отношению к ним перестало действовать "Правило 1/4" - пункт, согласно которому клуб, превысивший лимит зарплат, может потратить всего 1 евро из четырех сэкономленных.

Летом в случае "Барселоны" это правило снова вступит в силу, что сделает подписание Месси практически невозможным. Инициатором трансфера Лионеля в январе является президент Жоан Лапорта.