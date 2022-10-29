Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может попытаться подписать Месси зимой
У Аргентинца есть шанс вернуться в Каталонию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" зимой попытается подписать своего экс-нападающего и форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.
Руководство готово пойти на такой шаг из-за ситуации с финансовыми ограничениями Ла Лиги. После того, как каталонцы активировали экономические рычаги, по отношению к ним перестало действовать "Правило 1/4" - пункт, согласно которому клуб, превысивший лимит зарплат, может потратить всего 1 евро из четырех сэкономленных.
Летом в случае "Барселоны" это правило снова вступит в силу, что сделает подписание Месси практически невозможным. Инициатором трансфера Лионеля в январе является президент Жоан Лапорта.
Популярное сейчас
- Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Прогноз на бой 30.10.2022
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Яремчук не попал в заявку Брюгге на следующий матч чемпионата не из-за травмы
- Тебас о контракте Мбаппе на 636 миллионов евро: Зная Аль-Хелайфи, мне эта сумма кажется маленькой
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО