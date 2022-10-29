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Барселона может попытаться подписать Месси зимой

Испания
Обновлено
(1 голосов)

У Аргентинца есть шанс вернуться в Каталонию

Барселона может попытаться подписать Месси зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" зимой попытается подписать своего экс-нападающего и форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.

Руководство готово пойти на такой шаг из-за ситуации с финансовыми ограничениями Ла Лиги. После того, как каталонцы активировали экономические рычаги, по отношению к ним перестало действовать "Правило 1/4" - пункт, согласно которому клуб, превысивший лимит зарплат, может потратить всего 1 евро из четырех сэкономленных.

Летом в случае "Барселоны" это правило снова вступит в силу, что сделает подписание Месси практически невозможным. Инициатором трансфера Лионеля в январе является президент Жоан Лапорта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (6)
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жажа_the_best (Харьков)
29.10.2022 в 15:05
Роналду тоже вернулся в МЮ и шо??
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0
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
29.10.2022 в 14:53
Вся Малайзия гудит от этой новости. Вот как теперь ложиться спать?
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0
0
avatar
Campeón
29.10.2022 в 14:51
Підсилення під Лігу Європи
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0
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
29.10.2022 в 14:50
Не стоит подписывать его зимой, слишком холодно.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
29.10.2022 в 14:33
Цікавий варіант... Родина Мессі зрадіє можливості повернутися додому... А наскільки він реальний? Оце будемо знати після завершення зимового трансферного вікна.
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0
0
mеtаll5291 (Kharkiv)
29.10.2022 в 14:48
Ніт
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0
0

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