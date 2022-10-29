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Анчелотти: Знаю, что Барселона будет до конца бороться за победу в Ла Лиге

Испания
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Коуч не верит, что каталонцы сдадуться

Анчелотти: Знаю, что Барселона будет до конца бороться за победу в Ла Лиге

Фото: twitter.com/MrAncelotti

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти считает, что "Барселона" будет бороться за победу в Ла Лиге до конца сезона:

"Я не знаю, повлияет ли на "Барселоны" вылет из Лиги чемпионов, но я точно знаю, что они будут до конца бороться за победу в Ла Лиге. Для меня это ясно. В ходе сезона случаются неудачные моменты", – сказал тренер.

Напомним, после 11 туров мадридский клуб лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Барселону" на три очка.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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