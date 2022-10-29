Атлетико летом отказался продать Фелиша Баварии за 100 млн

Прошлым летом "Атлетико" не продал Жоау Феликса в "Баварию" за 100 млн евро. Клубу поступило предложение на 100 млн евро, но "матрасники" отказались продавать португальца даже за такую сумму.

Отмечается, что мюнхенский клуб пытался подписать вингера после ухода Роберта Левандовского в "Барселону". "Бавария" хотела видеть в команде не только Садьо Мане, но и атакующего футболиста, который стал бы вложением в будущее.

Сейчас в "Атлетико" считают, что Феликса нужно было продавать. Уже на протяжении девяти матчей Жоау не выходил в стартовом составе команды.