Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико летом отказался продать Фелиша Баварии за 100 млн
Теперь мадридцы жалеют
Фото: twitter.com/Atleti
Прошлым летом "Атлетико" не продал Жоау Феликса в "Баварию" за 100 млн евро. Клубу поступило предложение на 100 млн евро, но "матрасники" отказались продавать португальца даже за такую сумму.
Отмечается, что мюнхенский клуб пытался подписать вингера после ухода Роберта Левандовского в "Барселону". "Бавария" хотела видеть в команде не только Садьо Мане, но и атакующего футболиста, который стал бы вложением в будущее.
Сейчас в "Атлетико" считают, что Феликса нужно было продавать. Уже на протяжении девяти матчей Жоау не выходил в стартовом составе команды.
Популярное сейчас
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- Феномен Мудрика. Вот почему главный талант Шахтера стоит 100 млн
- Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
- Нехватка признания, Нойер-революционер и почему конкуренция вредит. Большое интервью лучшего вратаря мира-2022
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой