Примера. Альмерия шокировала Сельту, а Райо - Севилью

Габри Вейга - герой и антигерой дня для "Сельты". Но все-таки антигерой больше.

Молодой полузащитник блестящим дальним ударом от перекладины открыл счет на 25-й минуте встречи, подарив "Кельтам" надежду на первую победу с 2 октября.

Но что было дальше? Тот же Вейга через 5 минут зачем-то потоптался по сопернику и был справедливо удален, уничтожив всю игру команды!

В меньшинстве "Сельта" не создала совершенно ничего, тогда как "Альмерия" лучше работала на флангах, в единоборствах, изловчилась преодолевать прессинг и в итоге заслужено победила.

Лазаро в одно касание замкнул прострел от Баптистао; капитану хозяев де ла Хосу удался дальний удар с рикошетом, а на закуску Эгуарас расстрелял ворота после качественной работы справа от Диего Соузы.

3:1 - и теперь "Альмерия" в таблице 13-я с 13 очками, а "Сельта" - лишь 15-я с 11 баллами. Неожиданный расклад, правда?

12-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Сельта" - 3:1

Голы: Лазаро, 52, де ла Хос, 60, Эгуарас, 90+6 - Вейга, 25

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Посо, 46), Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне, де ла Хос, Мелеро (Эгуарас, 86) - Баптистао (Рамазани, 61), Туре (Диего Соуза, 67), Эмбарба (Лазаро, 46)

"Сельта": Марчесин - Мингеса, Айду, Нуньес, Галан (Дуран, 86) - Бельтран (Пасиенсия, 89) - Карлес Перес (Серви, 46), Вейга, Оскар - Аспас, Странд Ларсен (Тапиа, 46)

Предупреждения: Эмбарба, 22, де ла Хос, 27, Мелеро, 84, Родриго Эли, 90+2

Удаление: Вейга, 32

Очередная потеря очков "Севильей". Если раньше мы называли это сенсацией, то теперь уже нет.

О чем говорить, если в первом тайме "Нервион" ни разу не пробил в сторону ворот "Райо"? Повторяем - "Райо", а не "Реала" или "Барселоны". В лучшие годы севильцы не замечали такого оппонента, а сегодня до перерыва лучший шанс забить упустил Камельо, чей удар отразил Дмитрович.

"Севилья" несколько ожила в начале второй половины. Димитриевский лишь кончиками пальцев достал мяч после ударов Рафы Мира и Ламелы.

Тем не менее, они не забили, а вот Альваро Гарсия свой шанс реализовал, хотя было ему куда сложнее. Вингер "Райо" принял дальнюю передачу, обыграл одного и пробил из-под еще двух оппонентов. Дмитрович к этому оказался не готов.

2 - Álvaro García ???????? has scored two goals in his last two games for Rayo Vallecano in LaLiga, as many as in his previous 31 games in the competition. Lightning. pic.twitter.com/2yMX8wwIWQ