  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Валенсия - Барселона 0:1. Левандовский спасает при плохой игре
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Валенсия - Барселона 0:1. Левандовский спасает при плохой игре

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Вымучили

Примера. Валенсия - Барселона 0:1. Левандовский спасает при плохой игре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Слабое выступление "Барсы", которое спас своим чутьем Роберт Левандовский. Без него эта команда, кажется, вообще не команда.

До перерыва на поле "Блауграна" была ближе к голу, но ей чего-то не хватало - то Фати забежит в офсайд, то Гайя в последний момент вклинится с подкатом, то Дембеле выберет плохое решение.

В итоге самым опасным шансом "Блауграны" стал удар Левандовского в штангу. Тоже симптоматично, к слову - даже Роберт сегодня нервничал больше обычного.

"Валенсия" долго занималась исключительно обороной, и лишь перед перерывом со стандарта Паулиста создал некоторую опасность.

Еще серьезнее "Барса" напряглась на старте второй половины, когда Лино забил мяч из-под "уснувшего" Бальде, но ВАР все отменил. За секунды до гола Маркос Андре почему-то коснулся мяча рукой - смех и только.

И вот даже с таким соперником "Барса" имела уйму проблем. Прессинг "Валенсии" лишил гостей пространства и времени на принятие решений. Когда же Дембеле, Рафинья или Ферран таки прорывались вперед, то регулярно и с нездоровой настойчивостью пытались все решить в одиночку. Зачем? Это какой-то антибарселонизм.

Этот матч просто обязан был завершиться для каталонцев потерей очков, но к их радости Роберт Левандовский еще оставался на поле. Открывание и удар поляка после заброса Рафиньи - это высший пилотаж.

Лишь благодаря Роберту "Барса" снова догнала в таблице "Реал" - тот свой матч сыграет завтра. У "Валенсии" же 10-е место, 15 очков и наш респект за борьбу даже в такое сложное для клуба время. Впрочем, могло ли быть иначе с тренером Гаттузо?

12-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 0:1

Гол: Левандовский, 90+3

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Васкес, 80), Паулиста, Джемерт, Гайя - Фулькье, Гильямон, Алмейда (Тони Лато, 72) - Клюйверт (Кастильехо, 72), Кавани (Маркос Андре, 18), Самуэл Лино

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде (Пике, 74), Эрик Гарсия (Маркос Алонсо, 42), Альба - де Йонг, Бускетс (Гави, 56), Педри - Дембеле (Ферран Торрес, 56), Левандовский, Фати (Рафинья, 57)

Предупреждения: Самуэл Лино, 67, Гильямон, 84, Фулькье, 90+6, Кастильехо, 90+6 - Эрик Гарсия, 21, Маркос Алонсо, 45, Гави, 89, Пике, 90+1, Ферран Торрес, 90+6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (39)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
30.10.2022 в 00:58
!Я повернувся після нахабної підстави вашого далєня з куєбєка сцикливі недобарсегл0ри! Повернувся рвать и метать усю наволоч яка відкриватиме свої паршиві пельки на Кріштіано Роналдо і Реал!!!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:50
Если бы не Лева, хавина Барса сейчас была бы в середине таблицы. Весной Хавину ж0пу вывозил Обама, сейчас Лева. В чём спрашивается заслуга физрука Хави?
Ответить
0
-1
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:54
Так не лише Левандовські, а й арбітри багато внесли. Комусь в ЛаЛізі дуже невигідна криза й банкрутство барси. Нажаль від цього втрачається спортивна складова турніру. В цьому плані дуже відстаємо від чемпіонату Англії
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:41
А вот при такой-то игре и пригодился бы Обама во втором тайме. Вдвоём с Левой они бы рвали любую оборону в Ла Лиге, а то даже и в ЛЧ. Но Обаме пожалели денег. Зато на тормоза Торреса потратили 65 млн евро, на второсортного Рафинью 68 млн евро. А Петрухе блъ пожалели, сс.уки... и в итоге остались без ЛЧ. И поделом.
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:29
Игру полностью проиграл долбоёп Хави, поставив в старте Фати, тем самым обесточив Левандовски.
Ответить
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 00:33
Если не перестанут назначать тренером «барселонские сердца», то скоро мы проклянем всех легенд Барсы.
Ответить
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:35
100%! Тухель, як на мене, був би не поганим варіантом.
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:55
Ещё лет пять назад здесь писал, шо Барса идёт по стопам Динамо. И она таки идёт.
0
-1
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:36
Я так зрозумів, що фаті поклав на барсу. Його цікавлять власні досягнення. Був момент коли він міг віддавати гольовий пас на набігаючого Левандовські, але поскупився його порівнювали з мессі от і виховали егоїста
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 00:38
Иди в ****у болезный.
0
-2
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
30.10.2022 в 00:42
REAL GRANDE!!!Campeon
+2
-1
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
30.10.2022 в 00:47
Fuera mierda шарл0тський пр0фан-раш0сказ
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2022 в 00:54
УЗПАКОЙСЯ Олег По-перше виграли... вимучили По-друге, а хто ще "вчора" з Фаті носився, хтось і Дембеле списав. По-трете знов реалізація трошки більше нуля (7%). І це не Хаві з ТРИНАДЦЯТИ ударів спромігся лише ДВІЧІ попасти у площину. Не кажучи про культуру пасу. Так Хаві не суперкоуч, але бачити та передбачати розвиток подій і потрапляти у ворота то вкладено до Hernándezа
Ответить
0
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
30.10.2022 в 00:27
шкода Льову,з цією командою ЗМ йому не світить...
Ответить
+1
-2
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:31
та да. Левандовські був сам не свій. Взагалі на полі його видно не було якби не забитий гол і заворушка, яку він розпочав. Це йому не властиво. Підкосив його мораль позорний виліт барси з ЛЧ. Гадаю, що спад уже розпочався. Звичайно він не ферран, який буде мазати, але й стільки як забивав на початку сезону вже забивати не буде. Скінчилася казочка про Левандовські як грозу середняків та лузерів
Ответить
+2
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
30.10.2022 в 00:36
подібно на це,мрія про ЗМ у нього зникає з великою швидкістю.......
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:39
Не зникає, а зникла після вильоту з ЛЧ.Від ЧС багато буде залежати хто виграє ЗМ. В цьому плані в збірної Польщі шансів мало
0
-1
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:41
Думаю шанси є, але для цього барсі поирібно виграти ЛЄ і тоді буде шанс провернути подібний варіант як з мессі після виграшу кубка фермерів хоча цього сезону мессі й сам не проти зм отримати, якщо звісно добре виступить на чемпіонаті світу я б посміявся якщо меська вдруге Роберта мімо м'яча прокатить
+2
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
30.10.2022 в 00:43
чисто теоретично,якщо він виграє ЛЛ,ставши кращим бомбардиром,ЛЄ також кращим,ну і кубки Королів і т.п.......
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 00:24
Засранцы наполовину испортили мой прогноз. Что-то вовсе не радует меня этот сезон. Можно даже предварительно подвести итоги и спрогнозировать окончание сезона. Скорее всего второе место в ЛаЛиге и пройдут один круг в ЛЕ, если будут добавлять по 7 минут и и голы соперника отменять.
Ответить
0
-2
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:27
Вибачай, але лише дурник, який не розбирається в футболі, міг зробити такий прогноз ти ж наче вже старий, а мудрості нуль. Ну я б зрозумів, якщо подібні слова про Валенсію написав якийсь там підліток
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 00:29
Иди в ****у болезный.
Ответить
+1
-4
avatar
hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 00:13
Лева сделал то, ради чего его и покупали. Но под предсказуемость стиля Хави уже начинают подстраиваться. Это вот была копия Интера в исполнении Валенсии, но ресурсов дожать не хватило. В Ла Лиге конечно много откровенно слабых команд, и на дистанции Барселона даже может взять этот трофей, но ЛЕ я сомневаюсь. Какой-то Арсенал легко хлопнет этот чрезмерный прессинг Хави, разрезаемый умелыми командами в 2 передачи, а позади у Барселоны дыры. Что и демонстрировали Реал, Бавария и Интер.
Ответить
+3
0
avatar
hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 00:17
И да, Хави не способен от этого стиля отказываться, он даже с Манчестер Сити играл бы в свой прессинг. Чем-то напоминает ранний Арсенал Артеты, со слабыми командами все работало, а как только умелый соперник, так сразу результата 0. Или он научится видоизменять свой стиль под соперника и задачи, или большим тренером не станет.
Ответить
+3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:17
Тобто ти допускаєш, що Барса з такою грою може виграти Ла Ліги в цьому сезоні?А з ЛЄ повністю погоджуюсь!
Ответить
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 00:24
Та ну да, вполне может выиграть. Чтобы Реал ни разу очки не потерял со всякими мальорками, та такого не бывает) Историческая расхлябанность в матчах со слабыми соперниками.
+2
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
30.10.2022 в 00:32
можуть Хард,все можуть,але чемпіоном -Реал буде,з рукою Переса.....
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:32
В цьому плані Барса не краща, теж вміють обісратись. Як от сьогодні...пощастило просто що поляк клюшку свою підставив.Багато чого може після ЧС змінитись. В кого буде менше травмованих, в того і більше шансів виграти ЛЛ.
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:11
Всі дивувалися недавно як так не забив Сікан з Селтіком, а в Барсі свій "майстер" є, який по м'ячу не може попасти з вбивчої позиції. Скільки ще Хаві буде йому довіряти цікаво...
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:18
65 млн евро не могут попасть в пустые ворота.
Ответить
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:23
Там в Барсі фінансисти ті ще фахівці, знають на що гроші витрачати.Більше того- вони навіть заклали в бюджет статтю доходів 20млн.за участь в ЛЧ... Це навіть першокурсники фін.вузів таку хєрню не впороли б!Через це тепер хочуть Де Йонга продати, бо грошей не вистачить, якісь тормоза!
0
-1
avatar
oleksa_lv (Львів)
30.10.2022 в 00:48
Зараз Барса звичайна фінансова піраміда...
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 00:07
Скажите, как его зовут? ЛЕ! па-па-па-па-па-ба ВА! па-па-па-па-па-ба ЛЕ! - ВАН! - ДОВ! - СКИ!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:14
Чекай, зараз знатоки футболу з "протилежного табору" і диванні експерти будуть питати чи був Роберт на полі, і взагалі він не гравець...
Ответить
0
-1
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:16
Знатоки футболу вже свій прогноз зробили як легко барса розбереться з вічно кризовою Валенсією
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:27
Не знаю хто це був. По крайній мірі я б таке не стверджував зараз при такій атаці, коли тільки один гравець забиває майже 50% всіх голів команди
0
-1
avatar
Campeón
30.10.2022 в 00:07
Жахливе суддівство накористь ніякої барси. Це просто позор. Гарсія на початку матчу на другу жовту награв, Гаві за неспортивну поведінку пряма червона, незарахований гол, очікування поки Піке переодягнеться,щоб барса ні секунди не грала в меншості, я вже мовчу про дрібні фоли та кутові
Ответить
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.10.2022 в 00:05
Виграти то виграли, проте радості від ігри не багато!Всі казали перед початком чемпіонату, що лінія атаки в Барси перенасичена, а толку...По факту тільки Левандовскі грає, остальні пасажири. Ферран і Рафінья взагалі не рівень клубу. Колись цікаво було спостерігати за поведінкою Гатузо на полі, а тепер за його межами- такий же емоційний та експресивний.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2022 в 00:03
Занадто болісний удар Барса перенесла у середу... Хоч це зовсім не виправдовує промахи з вбивчих позицій Фаті та Торреса! Тим важливіша для Барселони перемога! А всім нападникам, окрім Роберта, треба в церкву чи до костоправа!
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде