Примера. Валенсия - Барселона 0:1. Левандовский спасает при плохой игре

Слабое выступление "Барсы", которое спас своим чутьем Роберт Левандовский. Без него эта команда, кажется, вообще не команда.

До перерыва на поле "Блауграна" была ближе к голу, но ей чего-то не хватало - то Фати забежит в офсайд, то Гайя в последний момент вклинится с подкатом, то Дембеле выберет плохое решение.

В итоге самым опасным шансом "Блауграны" стал удар Левандовского в штангу. Тоже симптоматично, к слову - даже Роберт сегодня нервничал больше обычного.

"Валенсия" долго занималась исключительно обороной, и лишь перед перерывом со стандарта Паулиста создал некоторую опасность.

1 - Only against Bayern last Wednesday in the Champions League (0) Barcelona had fewer shots on target in a first half of a game this season in all competitions than today against Valencia (1). Obstacle. pic.twitter.com/rHhnXnPWUM

Еще серьезнее "Барса" напряглась на старте второй половины, когда Лино забил мяч из-под "уснувшего" Бальде, но ВАР все отменил. За секунды до гола Маркос Андре почему-то коснулся мяча рукой - смех и только.

И вот даже с таким соперником "Барса" имела уйму проблем. Прессинг "Валенсии" лишил гостей пространства и времени на принятие решений. Когда же Дембеле, Рафинья или Ферран таки прорывались вперед, то регулярно и с нездоровой настойчивостью пытались все решить в одиночку. Зачем? Это какой-то антибарселонизм.

Этот матч просто обязан был завершиться для каталонцев потерей очков, но к их радости Роберт Левандовский еще оставался на поле. Открывание и удар поляка после заброса Рафиньи - это высший пилотаж.

13 - Robert Lewandowski ???????? has scored 13 goals in 12 games for Barcelona in LaLiga. The last player to score more in his first 12 games of a season in the competition was Cristiano Ronaldo ???????? with Real Madrid in 2014/15 (20 goals). Treasure. pic.twitter.com/LN4m4F5Tuj