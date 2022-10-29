Примера. Валенсия - Барселона 0:1. Левандовский спасает при плохой игре

Слабое выступление "Барсы", которое спас своим чутьем Роберт Левандовский. Без него эта команда, кажется, вообще не команда.

До перерыва на поле "Блауграна" была ближе к голу, но ей чего-то не хватало - то Фати забежит в офсайд, то Гайя в последний момент вклинится с подкатом, то Дембеле выберет плохое решение.

В итоге самым опасным шансом "Блауграны" стал удар Левандовского в штангу. Тоже симптоматично, к слову - даже Роберт сегодня нервничал больше обычного.

"Валенсия" долго занималась исключительно обороной, и лишь перед перерывом со стандарта Паулиста создал некоторую опасность.

1 - Only against Bayern last Wednesday in the Champions League (0) Barcelona had fewer shots on target in a first half of a game this season in all competitions than today against Valencia (1). Obstacle. pic.twitter.com/rHhnXnPWUM — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2022

Еще серьезнее "Барса" напряглась на старте второй половины, когда Лино забил мяч из-под "уснувшего" Бальде, но ВАР все отменил. За секунды до гола Маркос Андре почему-то коснулся мяча рукой - смех и только.

И вот даже с таким соперником "Барса" имела уйму проблем. Прессинг "Валенсии" лишил гостей пространства и времени на принятие решений. Когда же Дембеле, Рафинья или Ферран таки прорывались вперед, то регулярно и с нездоровой настойчивостью пытались все решить в одиночку. Зачем? Это какой-то антибарселонизм.

Этот матч просто обязан был завершиться для каталонцев потерей очков, но к их радости Роберт Левандовский еще оставался на поле. Открывание и удар поляка после заброса Рафиньи - это высший пилотаж.

13 - Robert Lewandowski ???????? has scored 13 goals in 12 games for Barcelona in LaLiga. The last player to score more in his first 12 games of a season in the competition was Cristiano Ronaldo ???????? with Real Madrid in 2014/15 (20 goals). Treasure. pic.twitter.com/LN4m4F5Tuj — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2022

Лишь благодаря Роберту "Барса" снова догнала в таблице "Реал" - тот свой матч сыграет завтра. У "Валенсии" же 10-е место, 15 очков и наш респект за борьбу даже в такое сложное для клуба время. Впрочем, могло ли быть иначе с тренером Гаттузо?

12-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 0:1

Гол: Левандовский, 90+3

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Васкес, 80), Паулиста, Джемерт, Гайя - Фулькье, Гильямон, Алмейда (Тони Лато, 72) - Клюйверт (Кастильехо, 72), Кавани (Маркос Андре, 18), Самуэл Лино

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде (Пике, 74), Эрик Гарсия (Маркос Алонсо, 42), Альба - де Йонг, Бускетс (Гави, 56), Педри - Дембеле (Ферран Торрес, 56), Левандовский, Фати (Рафинья, 57)

Предупреждения: Самуэл Лино, 67, Гильямон, 84, Фулькье, 90+6, Кастильехо, 90+6 - Эрик Гарсия, 21, Маркос Алонсо, 45, Гави, 89, Пике, 90+1, Ферран Торрес, 90+6