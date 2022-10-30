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Барселона побила исторический рекорд Ла Лиги по сухим матчам на старте сезона
Здесь прагматичность оправдана
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 12-го тура Примеры "Валенсия" дома всухую уступила "Барселоне". Для каталонцев этот матч стал 10-м без пропущенных голов в текущем сезоне чемпионата.
Это историческое достижение Ла Лиги, ведь раньше никогда одна команда за стартовые 12 раундов не оставляла свои ворота сухими в хотя бы 10 матчах. Об этом сообщает OptaJose.
10 - Barcelona have kept 10 clean sheets in their 12 games in LaLiga in 2022/23 (W10 D1 L1), registering the most sheet sheets for any team after their first 12 games of a season in the competition's history. Fortress. pic.twitter.com/VasgMSPJd3— OptaJose (@OptaJose) October 29, 2022
В общей сложности "блауграна" пропустила четыре гола. Случилось это в матчах против "Реалов": сначала из Сан-Себастьяна (один гол), а затем из Мадрида (три).
Отметим, что во всех матчах на воротах играл Марк Андре тер Штеген. За 12 встреч он записал в свой актив 25 сейвов – это 14 текущий результат в Ла Лиге.
"Барселона" за эти 12 туров одержала 10 побед, однажды сыграла вничью и однажды уступила. У подопечных Хави одинаковое количество очков с "Реалом" (31), но команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных.
В то же время "сливочные" имеют в запасе еще один матч. Мадридцы сыграют сегодня, 30 октября, против "Жироны". Старт поединка запланирован на 17.15.
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