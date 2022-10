Барселона побила исторический рекорд Ла Лиги по сухим матчам на старте сезона

В рамках 12-го тура Примеры "Валенсия" дома всухую уступила "Барселоне". Для каталонцев этот матч стал 10-м без пропущенных голов в текущем сезоне чемпионата.

Это историческое достижение Ла Лиги, ведь раньше никогда одна команда за стартовые 12 раундов не оставляла свои ворота сухими в хотя бы 10 матчах. Об этом сообщает OptaJose.

10 - Barcelona have kept 10 clean sheets in their 12 games in LaLiga in 2022/23 (W10 D1 L1), registering the most sheet sheets for any team after their first 12 games of a season in the competition's history. Fortress. pic.twitter.com/VasgMSPJd3