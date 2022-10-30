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Барселона побила исторический рекорд Ла Лиги по сухим матчам на старте сезона

Испания
(3 голосов)

Здесь прагматичность оправдана

Барселона побила исторический рекорд Ла Лиги по сухим матчам на старте сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 12-го тура Примеры "Валенсия" дома всухую уступила "Барселоне". Для каталонцев этот матч стал 10-м без пропущенных голов в текущем сезоне чемпионата.

Это историческое достижение Ла Лиги, ведь раньше никогда одна команда за стартовые 12 раундов не оставляла свои ворота сухими в хотя бы 10 матчах. Об этом сообщает OptaJose.

В общей сложности "блауграна" пропустила четыре гола. Случилось это в матчах против "Реалов": сначала из Сан-Себастьяна (один гол), а затем из Мадрида (три).

Отметим, что во всех матчах на воротах играл Марк Андре тер Штеген. За 12 встреч он записал в свой актив 25 сейвов – это 14 текущий результат в Ла Лиге.

"Барселона" за эти 12 туров одержала 10 побед, однажды сыграла вничью и однажды уступила. У подопечных Хави одинаковое количество очков с "Реалом" (31), но команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных.

В то же время "сливочные" имеют в запасе еще один матч. Мадридцы сыграют сегодня, 30 октября, против "Жироны". Старт поединка запланирован на 17.15.

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В статье: Барселона Хави Марк-Андре тер Штеген Валенсия
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