Испания
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Дани Алвес тренируется с Барселоной Б в преддверии ЧМ-2022
Игрок хочет поехать на мундиаль со сборной Бразилии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник Дани Алвес готовится к ЧМ-2022, тренируясь в составе "Барселоны Б". Он надеется попасть в заявку сборной Бразилии на турнир.
39-летний игрок выступает за "Пумас", но осенняя часть сезона в Мексике завершена, и клуб разрешил Алвесу тренироваться в составе второй команды каталонцев.
"Барселону Б" возглавляет Рафаэль Маркес, вместе с которым Алвес выступал в свое время за "блауграну".
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Источник:Marca
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