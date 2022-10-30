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Дани Алвес тренируется с Барселоной Б в преддверии ЧМ-2022

Испания
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Игрок хочет поехать на мундиаль со сборной Бразилии

Дани Алвес тренируется с Барселоной Б в преддверии ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник Дани Алвес готовится к ЧМ-2022, тренируясь в составе "Барселоны Б". Он надеется попасть в заявку сборной Бразилии на турнир.

39-летний игрок выступает за "Пумас", но осенняя часть сезона в Мексике завершена, и клуб разрешил Алвесу тренироваться в составе второй команды каталонцев.

"Барселону Б" возглавляет Рафаэль Маркес, вместе с которым Алвес выступал в свое время за "блауграну".

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В статье: Барселона ЧМ-2022 Дани Алвес
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Источник:
Marca

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