Дани Алвес тренируется с Барселоной Б в преддверии ЧМ-2022

Бразильский защитник Дани Алвес готовится к ЧМ-2022, тренируясь в составе "Барселоны Б". Он надеется попасть в заявку сборной Бразилии на турнир.

39-летний игрок выступает за "Пумас", но осенняя часть сезона в Мексике завершена, и клуб разрешил Алвесу тренироваться в составе второй команды каталонцев.

"Барселону Б" возглавляет Рафаэль Маркес, вместе с которым Алвес выступал в свое время за "блауграну".