Атлетико собирается продлить контракт с Симеоне

Руководство мадридского "Атлетико" планирует продлить соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Текущий контракт специалиста заканчивается летом 2024 года, в мадридском клубе планируют заключить соглашение сроком ещё на два сезона – до 2026 года.

Симеоне продолжает пользоваться полным доверием руководства "матрасников". С момента подписания контракта с мадридцами 23 декабря 2011 года специалист выиграл восемь трофеев: дважды – Примеру, дважды – Лигу Европы, дважды – Суперкубок УЕФА, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании.