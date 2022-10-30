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Атлетико собирается продлить контракт с Симеоне

Испания
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Несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Атлетико собирается продлить контракт с Симеоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство мадридского "Атлетико" планирует продлить соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Текущий контракт специалиста заканчивается летом 2024 года, в мадридском клубе планируют заключить соглашение сроком ещё на два сезона – до 2026 года.

Симеоне продолжает пользоваться полным доверием руководства "матрасников". С момента подписания контракта с мадридцами 23 декабря 2011 года специалист выиграл восемь трофеев: дважды – Примеру, дважды – Лигу Европы, дважды – Суперкубок УЕФА, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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