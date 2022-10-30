Барселона рассматривает трех игроков, чтобы заменить Бускетса

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс, с большой долей вероятности, не получит предложение от клуба по продлению контракта, истекающего в конце сезона.

В руководстве "Барселоны" уже определились с тремя кандидатами на замену своего капитана.

По сведениям источника, речь идёт о Рубене Невеше из "Вулверхэмптона", Ибраиме Сангаре из "ПСВ" и Бруно Гимарайнсе из "Ньюкасла". При этом именно португалец является приоритетным вариантом.