Примера. Реал Мадрид - Жирона 1:1. С Барселоной было намного проще

Три года назад "Реал" сенсационно проиграл "Жироне" на своем поле, и сегодня история почти что повторилась. "Барсе" есть чему поучиться у маленького соседа.

Минут 65-70 на поле шла равная борьба. "Реал" играл небыстро, тщательно готовил удары, но при этом пропускал контратаки на свои ворота. В итоге моментов у команд было поровну.

У Мадрида Модрич с центра штрафной пробил мимо ворот, а Родриго с 20 метров попал в штангу. "Жирона" ответила на это очень опасной попыткой Валери через Рюдигера, а также плотным выстрелом Эрреры в перекладину. На том и разошлись на перерыв.

В начале второго тайма Кастельянос выбежал на ворота Куртуа - и лучший вратарь мира-2022 эффектно отбил удар. И лишь после этого "Реал" ожил.

10 - @fedeevalverde ???????? has been involved in ten goals with @realmadriden this season in all competitions (10 goals, three assists), more than in the previous two seasons entire (seven: four goals, three assists). Offensive. pic.twitter.com/MUNkoru2yl — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2022

В какой-то момент "Жироне" стало очень сложно отражать все более настырные атаки "Сливочных", и закончилось это прострелом Вальверде точно на Винисиуса - 1:0.

Уже через минуту Асенсио был обязан удваивать преимущество, но с 7-8 метров пробил над Гассанигой, и тот успел среагировать. Ну, а еще позже Марко вообще выбился в антигерои, сыграв рукой в собственной штрафной. "Жироне" повезло, ведь концовку она провела бледно. С другой стороны, у гостей был сильный первый тайм, и гол с точки от Стуани стал своего рода вознаграждением за классный старт.

4 - Since 2017/18 season, no player has scored more goals away from home against Real Madrid in #LaLiga than @GironaFC´s @ChristianStuani (4). Hunter. pic.twitter.com/2wmsIHsPqx — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2022

"Реал" устал и нервничал. Родриго выбил мяч с рук Гассаниги - конечно, это не гол. Еще опытный Кроос нафолил на красную - когда такое было последний раз?

Учитывая, что "Барса" с середняками не ошибается, все это довольно тревожно для Анчелотти. В таблице его парни опережают соперника лишь на одно очко. Касательно "Жироны", то она 16-я с 10 очками.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 1:1

Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 87) - Модрич, Камавинга (Асенсио, 61), Кроос - Вальверде (Мариано, 86), Родриго, Винисиус

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 63) - Ромеу - Коуто (Рикельме, 58), Эррера (Реиньер, 76), Алейш Гарсия, Валери (Стуани, 76) - Кастельянос (Тони Вилья, 76)

Предупреждения: Кроос, 55, Модрич, 75 - Давид Лопес, 51, Гассанига, 59, Арнау, 90+3

Удаление: Кроос, 90+1