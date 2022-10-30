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Примера. Реал Мадрид - Жирона 1:1. С Барселоной было намного проще

Испания
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(1 голосов)

Так вот кто в Каталонии умеет играть на "Бернабеу"!

Примера. Реал Мадрид - Жирона 1:1. С Барселоной было намного проще

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Три года назад "Реал" сенсационно проиграл "Жироне" на своем поле, и сегодня история почти что повторилась. "Барсе" есть чему поучиться у маленького соседа.

Минут 65-70 на поле шла равная борьба. "Реал" играл небыстро, тщательно готовил удары, но при этом пропускал контратаки на свои ворота. В итоге моментов у команд было поровну.

У Мадрида Модрич с центра штрафной пробил мимо ворот, а Родриго с 20 метров попал в штангу. "Жирона" ответила на это очень опасной попыткой Валери через Рюдигера, а также плотным выстрелом Эрреры в перекладину. На том и разошлись на перерыв.

В начале второго тайма Кастельянос выбежал на ворота Куртуа - и лучший вратарь мира-2022 эффектно отбил удар. И лишь после этого "Реал" ожил.

В какой-то момент "Жироне" стало очень сложно отражать все более настырные атаки "Сливочных", и закончилось это прострелом Вальверде точно на Винисиуса - 1:0.

Уже через минуту Асенсио был обязан удваивать преимущество, но с 7-8 метров пробил над Гассанигой, и тот успел среагировать. Ну, а еще позже Марко вообще выбился в антигерои, сыграв рукой в собственной штрафной. "Жироне" повезло, ведь концовку она провела бледно. С другой стороны, у гостей был сильный первый тайм, и гол с точки от Стуани стал своего рода вознаграждением за классный старт.

"Реал" устал и нервничал. Родриго выбил мяч с рук Гассаниги - конечно, это не гол. Еще опытный Кроос нафолил на красную - когда такое было последний раз?

Учитывая, что "Барса" с середняками не ошибается, все это довольно тревожно для Анчелотти. В таблице его парни опережают соперника лишь на одно очко. Касательно "Жироны", то она 16-я с 10 очками.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Жирона" - 1:1

Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Милитао, 87) - Модрич, Камавинга (Асенсио, 61), Кроос - Вальверде (Мариано, 86), Родриго, Винисиус

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 63) - Ромеу - Коуто (Рикельме, 58), Эррера (Реиньер, 76), Алейш Гарсия, Валери (Стуани, 76) - Кастельянос (Тони Вилья, 76)

Предупреждения: Кроос, 55, Модрич, 75 - Давид Лопес, 51, Гассанига, 59, Арнау, 90+3

Удаление: Кроос, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона
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Комментарии (38)
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mеtаll5291 (Kharkiv)
30.10.2022 в 20:14
Комментарий в 19:53 не мой. В смысле не немой, а не я его писал, а только прочитал.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 20:07
Молодцы Жирона, Пучдемон гордится своими земляками!!! Притормозили спермацветных в ихней же сливной яме
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 20:07
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 20:12
Вот-вот.. Пусть наши дебилы поучаться у братьев наших младших, как играть с Реалом и отбирать очки.
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 20:06
Здесь вижу, два дурачка решили под моим комментарием пропихнуть свою смешную пургу. Один, уж точно фанат рцуцкаГа мира. Почему это так, я сказал вчера в отчете матча в Валенсии. Ведь, только дебилы с таким маниакальным упорством будут утверждать, что в двух ключевых матчах ЛЧ с прямыми конкурентами, Барсу не убили арбитры и, что, мол, Барса исключительно по игре провалила ЛЧ. Второй дебилоид, который также не шарит в футболе, с маниакальным упорством пытается с ядовитой слюной в своей пасти доказать всему миру, что Клуб, в академии которой воспитано 7 чемпионов мира и 8 чемпионов Европы, не является великим. Ну разве они не дебилы? Ладно... Что с них взять... Психбольница их дом... Их жалеть нужно.. Великий Лео Месси - просто лучший на все времена!!!
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+2
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mеtаll5291 (Kharkiv)
30.10.2022 в 20:09
Дарик, ты пожалуй прав. Плюсик тебе от меня с любовью.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 20:04
Эй, олексашка зи Львова, ты где? Шо ты там в анонсе писал, а ну напомни.
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0
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Campeón
30.10.2022 в 19:53
Лише одна команда з каталонії змогла нав'язати боротьбу Мадриду і то не без допомоги арбітрів, а інші просто розвели ноги, незважаючи на фінансові важелі
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 19:57
Твоя истерика понятна. продолжай здесь всех смешить...
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 20:01
Это лишний раз доказывает, шо Хави физручара ещё тот. Проиграть такому Реалу...
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 20:03
он не физрук, а физног!)))
0
-1
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Campeón
30.10.2022 в 20:03
якщо вже слідувати твоїй логіці, то виходить, що й тухель, гвардіола, клопп також фізруки, бо програли минулого сезону ЛЧ
0
-3
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hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 20:06
Ну у вас всегда, как не состав, то тренер виноват, как не тренер, так судьи, как не судьи, так календарь, как не календарь, так Перес. То майка длинная, то уй короткий
+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 20:16
Тиран, он безмозг ))
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 19:37
Ха-ха-ха.... Этот, не разбирающийся в футболе синчук выдал заголовок.."С Барселоной было легче"... Ну, ещё бы... 14 или даже 16 против 11 всегда легче. С Барселоной судья помог, здесь судья отработал честно. Вот и разница. Кстати, чтоб не читать то, что сочинил здесь синчук, а также псих больница оленей мадридасов, просто вспомните тот негатив, что вылили эти люди вчера на Барсу, затем уверенно умножьте этот негатив на три, это и будет то, что хотят эти люди/олени сказать про свой позорный реал. Ну а я прокомментирую игру пенсионерского реала.... Боже, какие скорости! Какие комбинации... Это же верх совершенства футбола в исполнении маргариновых.. Какие кружевные комбинации... Уснуть можно...Ха-ха-ха....Трепещи Европа... Да что там, Европа... Трепещи Галлактика .. И её окрестности.... ... Как я уже говорил ранее, если пенсионеры реала не забивают гол в первые 30 минут игры, а затем, где-то до 63 минуты, у них начинаются проблемы. Это очень слабая команда, к тому же, очень наглая и позорная. Заметили, какие они были нервные в начале второго тайма? По ногами соперника били, судью пытались воспитывать... Не на того нарвались. Браво, арбитр... P.S. Ну что, псих больница, наполненная мадридасами? Вчера прекрасную игру великой Барселоны вы попытались опошлить, лили столько негатива... Докажите, что у вас есть хоть 2% понимания футбола... Изливайте в три раза бОльший негатив на свой реал... Я жду... Лео Месси просто лучший... Фули там базарить..
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hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 19:52
Когда Великая Барселона хоть что-то выиграет, тогда и поговорим. Кубок Гампера не в счет, сразу предупреждаю. А то одна болтовня, а потом вылет из ЛЧ с отрицательной разницей мячей. В Ла Лиге тоже что-то пока не на первом месте
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-4
metall5291 (Kharkiv)
30.10.2022 в 19:53
Увы, Дарик. Из великого в барселоне осталься , разве что, ты. Как п&балабол - ты , местами, великоват, даже безразмерен. И только. А вот в барсе ничего великого уже нет, даже мессюни. Извини за горькую правду.
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:35
Игру не смотрел, но одобряю. Короче ИНСНО, как говорят тираны. ))
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Campeón
30.10.2022 в 19:39
та даТи дивився як Динамо фістінгує Кривбас
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0
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:48
После 2-0 я выключил Кривбасс и пошёл трапезничать. А когда, покончив с кушаньем, включил, тут мне сразу же и вкусный десерт подали.
0
0
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:30
Ой, а шо случилось?
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.10.2022 в 19:22
Жирона должна была забивать больше одного. Гол Родриго, как мне показалось, не засчитали зря, вратарь не успел зафиксировать мяч. В целом, ничья – справедливый результат.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:23
он прижал мяч к газону, а родя выбил
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hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 19:23
Я вот этого тоже не понял, одной рукой прижал мяч к газону, это разве зафиксировал? Родриго руки его не коснулся, почему отменили - не понятно. Да и пенальти такой себе, мяч отлетел от корпуса в руку, которая не увеличивала площадь тела.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:25
как отметил судья, мяч отлетел в руку, которая была в неестественном положении
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:29
В неестественном положении это, когда висеть на дыбе с вывернутыми назад руками.
0
0
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Campeón
30.10.2022 в 19:37
hrdhrd, варто згадати вчорашній матч барси і стане зрозуміло на чию користь судять в Іспанії. І ця тенденція є майже в кожному матчі, але звичайно Реал справляється, а от сьогодні підловили
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:44
Тих, тих, тихо, мадриасы... Как сказал ваш предводитель, крокодилий Король из Малайзии, шо вашему Великому Королевскому Реалу у соперника уровня Жироны надо выигрывать при любом судействе.
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0
metall5291 (Kharkiv)
30.10.2022 в 19:21
Вот вам и интрига, господа. Одни играют плохо, другие еще хуже.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:21
им бы биесиедина в состав...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 19:45
Да, Жирона играет плохо, и турнирная таблица об этом свидетельствует. А реал, как для своего гонористого статуса - ещё хуже...Тем не менее, на один матч КАТАЛОНСКАЯ Жирона собралась и выдала неплохой матч... А пенсионеры реала искали глазами матео лаоса или хиля мансану... Ха-ха-ха... Ну а теперь ты понял, глупый олень, что твой сраный реал не ровня великой Барсе??? Лео Месси просто лучший... Фули там базарить....
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hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 19:58
Месси расширил свой бомбардирский профиль, теперь не только леванте и кадисам забивает, но также нантам и труа И попробуй только пропасть на время ЧМ, когда Месси со своей недосборной будет вылетать в 1/8. Потом не говори, что интернета не было, мы будем ждать аналитики провалов Величайшего
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2022 в 20:12
Придурок, не на того нарвался. Я живу по своей программе, очень много в поездках, помогаю Украине, в отличии от тебя. А закидоны по поводу моих прогнозов я буду обсуждать только с теми, кто даст такие же прогнозы. Чтоб мы были в равных условиях. Ты всосал тему, придурок? ЛЕО МЕССИ - ЧЕМПИОН МИРА 2022!!
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hrdhrd (Украина)
30.10.2022 в 19:15
Ну что ж, долго ждать не пришлось, вот и осечка с аутсайдером. Конечно испанский судья - это диагноз, но спад у Мадрида однозначный.
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metall5291 (Kharkiv)
30.10.2022 в 19:20
Увы, случилось то, чего сегодня совершенно не ожидал.Судья, конечно, судьей, но у соперника уровня Жироны надо выигрывать при любом судействе.
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Campeón
30.10.2022 в 19:22
Спад є, але могли би і раніше почати тиснути Жирону, а не після пропущеного пенальті. Останнім часом стали занадто самовпевнені. Думаю ця нічия має піти на користь
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:27
кстати, ВАРяги долго ВАРили пеналь - там сразу нужно было маяковать арбитру, а то чуть ли не две атаки прошли
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:33
наверное были ВАРианты ))
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