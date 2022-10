Примера. Реал Мадрид - Жирона 1:1. С Барселоной было намного проще

Три года назад "Реал" сенсационно проиграл "Жироне" на своем поле, и сегодня история почти что повторилась. "Барсе" есть чему поучиться у маленького соседа.

Минут 65-70 на поле шла равная борьба. "Реал" играл небыстро, тщательно готовил удары, но при этом пропускал контратаки на свои ворота. В итоге моментов у команд было поровну.

У Мадрида Модрич с центра штрафной пробил мимо ворот, а Родриго с 20 метров попал в штангу. "Жирона" ответила на это очень опасной попыткой Валери через Рюдигера, а также плотным выстрелом Эрреры в перекладину. На том и разошлись на перерыв.

В начале второго тайма Кастельянос выбежал на ворота Куртуа - и лучший вратарь мира-2022 эффектно отбил удар. И лишь после этого "Реал" ожил.

10 - @fedeevalverde ???????? has been involved in ten goals with @realmadriden this season in all competitions (10 goals, three assists), more than in the previous two seasons entire (seven: four goals, three assists). Offensive. pic.twitter.com/MUNkoru2yl