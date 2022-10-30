Тони Кроос удален впервые в карьере – в матче против Жироны

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сегодня получил первую красную карточку в карьере. Инцидент произошел в матче против "Жироны" в рамках 12 тура испанской Ла Лиги.

Игра окончилась ничьей со счетом 1:1. Первую жёлтую карточку Кроос получил еще на 55 минуте, вторую – на 90+1. Обе – за фол на игроке команды соперника.

До сегодняшнего дня Кроос успел отыграть 426 матчей в топ-5 европейских лигах – и ни разу не был удалён. 253 игры Тони провел в Ла Лиге за мадридский "Реал", еще 173 – в Бундеслиге за леверкузенский "Байер" и мюнхенскую "Баварию".