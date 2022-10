Примера. Бетис перетерпел Сосьедад, сильные матчи Атлетика и Осасуны

Здорово "Вальядолид" провел два предыдущих тура, а вот сегодня просто забыл выйти на поле.

Ни единого острого момента, ни одной осмысленной атаки - ничего не предложила "Пусела". Это был ее худший матч во всем сезоне.

Конечно, "Осасуна" не имела права отпускать такого соперника. Все решилось уже до 20-й минуты - Чими Авила от штанги реализовал пенальти за фол на Ману Санчесе, а Мой Гомес поразил ближний угол после прострела Аймара Ороса.

В дальнейшем счет не был доведен до разгромного лишь по причине удручающей формы центрального нападающего "Осасуны" Анте Будимира, а также многочисленных сэйвов Жорди Масипа. Повторимся, "Вальядолид" не играл футбол - он его смотрел.

4 - Osasuna have scored the most penalty goals in LaLiga 2022/23 (4), two of this four goals scored by Chimy Avila. Executor. pic.twitter.com/n6mUBgTyz4 — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2022

В таблице после победы памплонцы с 20 очками вышли на 7-е место - очень мощный старт сезона по их меркам. Касательно "Вальядолида", он остался 11-м с 14 баллами, чем тоже наверняка доволен.

12-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вальядолид" - 2:0

Голы: Авила, 13 (с пенальти), Мой Гомес, 19

"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес (Крус, 87) - Орос, Торро, Мой Гомес (Роберто Торрес, 87) - Авила (Кике, 77), Будимир (Монкайола, 64), Барха (Рубен Гарсия, 64)

"Вальядолид": Масип - Хави Санчес, Феддаль (Фреснеда, 46), Эль-Ямик - Лукас Роса (Плата, 46), Кике Перес (Агуадо, 65), Роке Меса (Мончу, 46), Плано, Оласа - Серхио Леон, Вайсманн (Гвардиола, 73)

Предупреждения: Торро, 47 - Лукас Роса, 29, Роке Меса, 33, Оласа, 45+1

Серия "Атлетика" из четырех матчей без побед завершена. Сегодня баски снова были на высоте и наиграли на много голов, хоть и забили всего раз.

Защита "Вильярреала" - тихий ужас. Дважды Манди и Морено теряли мяч в своей штрафной, но гостей спасали неправильные решения от Рауля Гарсии. Нико Уильямс, вырвавшись на ворота, пробил в небеса. Венседор с центра штрафной без помех целил в угол, но Рульи угадал и отбил.

Короче, моментов было хоть отбавляй, и когда Иньяки Уильямс таки реализовал выход один на один после проникающего паса Рауля - это было справедливо.

5 - Iñaki Williams ???????? has scored five goals in his last 10 games for Athletic in LaLiga, as many goals as in his previous 30 games in the competition. Roar. pic.twitter.com/45tRKTB39Q — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2022

"Желтая субмарина" в ответ почти ничего не создала. Два плотных удара из сложных положений от Данжумы и Морено плюс много минут бесцельного контроля - добро пожаловать в Сетьен-бол.

Новому тренеру "Вильярреала" с таким подходом будет сложно, ведь в команде собраны игроки преимущественно для контратак, а не долгих владений. При этом терять очки дальше опасно - "Подводники" уже в таблице 8-ые с 18 баллами. У "Атлетика" 21 очко и 6-е место.

12-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: Уильямс, 59

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 29), Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Сансет, Весга - Нико Уильямс, Рауль Гарсия (Венседор, 69), Беренгер (Моркильо, 82) - Уильямс (Гурусета, 82)

"Вильярреал": Рульи - Фемения (Куэнка, 86), Манди, Пау Торрес, Альберто Морено - Ло Чельсо (Тригейрос, 25), Парехо (Дель Мораль, 86), Коклен - Чуквезе (Пино, 64), Данжума, Моралес (Жексон, 64)

Предупреждения: Рауль Гарсия, 45, Весга, 89 - Альберто Морено, 50

Матч невероятной интенсивности. Такое впечатление, что команды не играли каждые три дня в течение последних недель, а отдыхали. Фантастика.

"Ла Реал" играл первым номером и создал намного больше опасных ситуаций. "Бетис", по большей части, терпел, выживал и сбивал темп - и делал это образцово-показательно.

Самый опасный момент первого тайма, да и всего матча, упустил Карлос Фернандес, когда на 12-й минуте с левой ноги попал в перекладину.

Впоследствии у него, Наварро и Браиса Мендеса хватало полумоментов, но всякий раз безошибочно играл Руи Силва. Не первый раз кажется, что португалец новый сезон начнет в гранде - он невероятен. Также запомнился удар Мерино головой после углового - кэп "Сосьедада" пробил чуть выше ворот.

"Бетис" долго атаковал только за счет работоспособности Борхи Иглесиаса, который цеплялся, боролся и скидывал на партнеров. Голом от гостей даже не пахло, но так бывает, что если достаточно долго терпеть, то шанс появляется будто сам по себе.

8 - Borja Iglesias ???????? has scored eight goals in LaLiga 2022/23, the most by a Real Betis player after the first 12 games of a single season of the competition in the 21st century. Panda. pic.twitter.com/fdXRu7Cwxy — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2022

В нашем случае момент сделал промчавшийся по флангу Алекс Морено - он прострелил, а Хуан Крус в касание отправил мяч под штангу. Дальше все было ясно Баски помчались всем составом в атаку и пропустили еще - обычное дело.

Ода терпению - так это можно назвать. В таблице "Бетис" теперь третий с 23 очками. У "Ла Реала" - 22 балла и 5-е место. Все очень плотно.

12-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:2

Голы: Крус, 86, Борха Иглесиас, 90+2

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Ле Норманн (Элустондо, 71), Пачеко, Рико - Субименди - Браис Мендес, Марин (Наварро, 60), Мерино - Карлос Фернандес (Магунаселайя, 71), Серлот (Каррикабуру, 85)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Акуоку (Виллиан Жозе, 89), Гуардадо - Луис Энрике (Крус, 57), Фекир (Карвалью, 70), Каналес - Борха Иглесиас

Предупреждения: Марин, 35, Ле Норманн, 58, Пачеко, 76, Мерино, 90+4 - Эдгар Гонсалес, 51, Фекир, 65, Акуоку, 84, Гуардадо, 90+4