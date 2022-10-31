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Хави хочет подписать правого защитника зимой
Бельерин не устраивает руководство
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Правый защитник "Барселоны" Эктор Бельерин не устроил Хави, в том числе, в важных матчах, сообщает AS. "Сине-гранатовые" хотят подписать правого защитника уже этой зимой.
Более того, в клубе не планируют продлевать контракт с испанским фуллбеком, который присоединился к клубу этим летом.
Также справа в защите Хави в разное время использовал центральных защитников Жюля Кунде и Рональда Араухо. Там же в некоторых матчах выступал Сержи Роберто, но он предпочитает выступать в центре полузащиты.
"Барсе" интересен правый защитник "МЮ" Диогу Далот. Контракт португальца истекает летом 2023-го, но в соглашении присутствует опция продления.
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