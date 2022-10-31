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Игрок Барселоны Араухо наехал автомобилем болельщице на ногу
Врачи "Барселоны" оказали помощь
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо наехал на ногу болельщице, сообщает El Golazo de Gol. Уругвайский защитник в этот момент проезжал рядом с базой клуба.
Фанаты столпились возле тренировочной базы и во время движения защитник наехал на ногу одной из болельщиц.
Ей оказали помощь сотрудники клуба, которые сразу после происшествия отвезли её на базу.
????La chica fue asistida por el @FCBarcelona_es, la metieron en la ciudad deportiva y la trataron los médicos del club— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 31, 2022
???? #Golazo pic.twitter.com/HeDv8gXdpH
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