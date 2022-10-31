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Игрок Барселоны Араухо наехал автомобилем болельщице на ногу

Испания
(1 голосов)

Врачи "Барселоны" оказали помощь

Игрок Барселоны Араухо наехал автомобилем болельщице на ногу

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо наехал на ногу болельщице, сообщает El Golazo de Gol. Уругвайский защитник в этот момент проезжал рядом с базой клуба.

Фанаты столпились возле тренировочной базы и во время движения защитник наехал на ногу одной из болельщиц.

Ей оказали помощь сотрудники клуба, которые сразу после происшествия отвезли её на базу.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.10.2022 в 20:24
Они же бросаются на машины игроков, как обезьяны на машины в заповеднике. Не удивлюсь, если когда-то кого-то целиком переедут.
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