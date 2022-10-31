Игрок Барселоны Араухо наехал автомобилем болельщице на ногу

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо наехал на ногу болельщице, сообщает El Golazo de Gol. Уругвайский защитник в этот момент проезжал рядом с базой клуба.

Фанаты столпились возле тренировочной базы и во время движения защитник наехал на ногу одной из болельщиц.

Ей оказали помощь сотрудники клуба, которые сразу после происшествия отвезли её на базу.