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Хави: Мы сами проиграли Лигу чемпионов. Она ускользнула из-за наших ошибок и судейства

Испания
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Менеджер в очередной раз говорит о поражениях в ЛЧ

Хави: Мы сами проиграли Лигу чемпионов. Она ускользнула из-за наших ошибок и судейства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал неудачи в Лиге чемпионов.

"Барса" набрала 4 очка в 5-и турах группового этапа Лиги чемпионов, обеспечив себе место в Лиге Европы. "Сине-гранатовым" предстоит встретится с "Викторией" в последнем туре 1 ноября.

Турнирного значения матч не имеет.

"Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.

У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с "Интером", контролируя ситуацию... Все зависело от нас", – сказал Хави.

Матч начнется завтра, во вторник, в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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