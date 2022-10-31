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Хави: Мы сами проиграли Лигу чемпионов. Она ускользнула из-за наших ошибок и судейства
Менеджер в очередной раз говорит о поражениях в ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал неудачи в Лиге чемпионов.
"Барса" набрала 4 очка в 5-и турах группового этапа Лиги чемпионов, обеспечив себе место в Лиге Европы. "Сине-гранатовым" предстоит встретится с "Викторией" в последнем туре 1 ноября.
Турнирного значения матч не имеет.
"Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.
У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с "Интером", контролируя ситуацию... Все зависело от нас", – сказал Хави.
Матч начнется завтра, во вторник, в 22:00.
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