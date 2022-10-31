Бензема приступил к индивидуальным тренировкам

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вернулся к тренировкам после 10-дневного отсутствия из-за повреждения левого бедра, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Обладатель Золотого мяча занимается индивидуально.

Вместе с Каримом к тренировкам также приступил Орельен Чуамени.

Бензема пропустил три последних матча "Мадрида" из-за повреждения. И возвращается за 3 недели до старта чемпионата мира в Катаре.

Карим уже пропустил сентябрьский сбор Франции из-за повреждения. Восстановившись, нападающий провел всего пять матчей.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20-го ноября и продлится до 18-го декабря.