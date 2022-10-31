Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема приступил к индивидуальным тренировкам
Француз продолжает восстанавливаться после травмы бедра
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вернулся к тренировкам после 10-дневного отсутствия из-за повреждения левого бедра, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Обладатель Золотого мяча занимается индивидуально.
Вместе с Каримом к тренировкам также приступил Орельен Чуамени.
Бензема пропустил три последних матча "Мадрида" из-за повреждения. И возвращается за 3 недели до старта чемпионата мира в Катаре.
Карим уже пропустил сентябрьский сбор Франции из-за повреждения. Восстановившись, нападающий провел всего пять матчей.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20-го ноября и продлится до 18-го декабря.
Популярное сейчас
- Официально: УАФ обратится к ФИФА и УЕФА с требованием исключить россию, а также выбросить Иран с ЧМ
- Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора
- Де Дзерби хочет зимой подписать игрока Шахтера - названа сумма трансфера
- Примера. Реал Мадрид - Жирона 1:1. С Барселоной было намного проще
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО