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Бензема приступил к индивидуальным тренировкам

Испания
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Француз продолжает восстанавливаться после травмы бедра

Бензема приступил к индивидуальным тренировкам

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема вернулся к тренировкам после 10-дневного отсутствия из-за повреждения левого бедра, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Обладатель Золотого мяча занимается индивидуально.

Вместе с Каримом к тренировкам также приступил Орельен Чуамени.

Бензема пропустил три последних матча "Мадрида" из-за повреждения. И возвращается за 3 недели до старта чемпионата мира в Катаре.

Карим уже пропустил сентябрьский сбор Франции из-за повреждения. Восстановившись, нападающий провел всего пять матчей.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20-го ноября и продлится до 18-го декабря.

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В статье: Франция Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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