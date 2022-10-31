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Хави: В 2023-м году мы точно что-то выиграем. Я настроен позитивно
Менеджер считает что команда на верном пути
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ожидания от команды на будущий год. "В игровом плане за год мы шагнули вперед", – приводит его слова Mundo Deportivo.
"Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время.
В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.
Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно.
В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать", – сказал Хави.
"Барселона" идет на втором месте в Ла Лиге и отстает от "Реала" на 1 очко. "Сине-гранатовые" имеют шансы на победу в Лиге Европы, также выступают в Кубке Испании.
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