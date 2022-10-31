Хави: В 2023-м году мы точно что-то выиграем. Я настроен позитивно 

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ожидания от команды на будущий год. "В игровом плане за год мы шагнули вперед", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время.

В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.

Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно.

В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать", – сказал Хави.