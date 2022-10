Примера. Эльче - Хетафе 0:1. С главным аутсайдером все ясно

"Эльче" не знает побед уже 12 туров кряду. Сегодня зелено-полосатые снова разочаровали во всех аспектах игры.

Ноль созданных моментов с игры при 60% владения мячом - это плохо. Еще хуже выглядят 5 отборов мяча за 90 минут. Даже "Барса" с "Реалом" не позволяют себе играть в Ла Лиге так вальяжно.

Нельзя сказать, что "Хетафе" феерил, но все-таки он был собраннее. До перерыва Эдгар Бадиа дважды спасал команду после ударов Майораля и Аленья. Ну, а на 54-й минуте вратарь "Эльче" уже был бессилен после бильярдного удара с лету от Унала - очень красиво пробил турок.

В концовке матча "Хета" едва не подарил хозяевам очки сам. Жордан Амави на ровном месте заработал две карточки и оставил команду в меньшинстве, после чего Луис Милья еще и рукой сыграл в собственной штрафной. Лукасу Бойе надо было просто реализовать 11-метровый - и "Эльче" закончил бы матч вничью. Но даже тут аргентинец пробил в руки Давиду Сории.

3 - David Soria ???????? has saved three of the four penalty shots faced in @LaLigaEN in 2022 - no goalkeeper in the competition who has faced more than one penalty this year has a better percentage of success than the goalkeeper of the @GetafeCF (75%).



