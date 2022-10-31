Примера. Эльче - Хетафе 0:1. С главным аутсайдером все ясно

"Эльче" не знает побед уже 12 туров кряду. Сегодня зелено-полосатые снова разочаровали во всех аспектах игры.

Ноль созданных моментов с игры при 60% владения мячом - это плохо. Еще хуже выглядят 5 отборов мяча за 90 минут. Даже "Барса" с "Реалом" не позволяют себе играть в Ла Лиге так вальяжно.

Нельзя сказать, что "Хетафе" феерил, но все-таки он был собраннее. До перерыва Эдгар Бадиа дважды спасал команду после ударов Майораля и Аленья. Ну, а на 54-й минуте вратарь "Эльче" уже был бессилен после бильярдного удара с лету от Унала - очень красиво пробил турок.

В концовке матча "Хета" едва не подарил хозяевам очки сам. Жордан Амави на ровном месте заработал две карточки и оставил команду в меньшинстве, после чего Луис Милья еще и рукой сыграл в собственной штрафной. Лукасу Бойе надо было просто реализовать 11-метровый - и "Эльче" закончил бы матч вничью. Но даже тут аргентинец пробил в руки Давиду Сории.

3 - David Soria ???????? has saved three of the four penalty shots faced in @LaLigaEN in 2022 - no goalkeeper in the competition who has faced more than one penalty this year has a better percentage of success than the goalkeeper of the @GetafeCF (75%).



Specialist. pic.twitter.com/V3TEYgzocf — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2022

С такой игрой "Эльче" точно не задержится в Ла Лиге. Сейчас у зелено-полосатых 4 очка; от спасительной 17-й строчки они отстают на 6 баллов. У "Хетафе" - 13 баллов и 14-е место.

12-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Унал, 54

"Эльче": Бадиа - Лирола (Понсе, 58), Роко, Верду (Меркау, 82), Бигас, Клерк - Моренте (Хосан, 74), Маскарель, Гумбау, Милья - Бойе

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Амави, 10), Даконам, Митрович, Дуарте, Иглесиас - Максимович (Альгобия, 59), Милья, Аленья (Порту, 80) - Майораль (Альварес, 81), Унал

Предупреждения: Амави, 72, Дуарте, 77

Удаление: Амави, 78