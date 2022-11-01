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Игра Рафиньи вызывает вопросы у руководства Барселоны

Испания
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Он впечатляет на тренировках, но не показывает это на поле

Игра Рафиньи вызывает вопросы у руководства Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

В руководстве "Барселоны" озабочены выступлениями новичка Рафиньи, сообщает AS. На тренировках он создает много опасности перед воротами, но ему не удается перенести это на поле во время матчей.

Это беспокоит тренерский штаб "сине-гранатовых", который понимает каким потенциалом обладает игрок.

В штабе также считают, что бразилец потерял уверенность в себе после ряда выступлений на неродной позиции.

Использование одновременно на поле и Рафиньи и Дембеле приносит много проблем команде: игра становится слишком открытой, так как игроки теряют больше мячей, чем отбирают.

Тренерский штаб верит в Рафинью. Они уверены, что он ещё проявит себя. Игрок также не собирается опускать руки и продолжает упорно тренироваться.

В этом сезоне Рафинья провел за "Барсу" 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона
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Источник:
as.com

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