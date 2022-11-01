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Барселона может подписать нападающего Реала. Хорошие отношения Мендеша с Лапортой могут поспособствовать переходу
Пока неясно, будет ли продлевать испанец контракт с "Реалом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" интересен Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo. Он привлекает руководство минимальными затратами на трансфер, приемлемым возрастом и хорошим медийным образом.
Также "Барсу" привлекает возможность увести нападающего у ключевого соперника. Хороший дальний удар добавит вариативности в атаке, а дружеские отношения между агентом Асенсио Жорже Мендешем и президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой будут способствовать переходу.
Тем не менее, в клубе ведутся дискуссии по поводу трансфера.
Надобность в очередном фланговом нападающем спорная. Сейчас клуб сфокусирован на замене Серхио Бускетса и поиске ещё одной "девятки" на подмену Роберту Левандовскому.
Напомним, что "Реал" предложил 26-летнему испанцу контракт, но Жорже Мендеш желает лучших условий для футболиста. Переговоры идут.
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