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Барселона может подписать нападающего Реала. Хорошие отношения Мендеша с Лапортой могут поспособствовать переходу

Испания
(1 голосов)

Пока неясно, будет ли продлевать испанец контракт с "Реалом"

Барселона может подписать нападающего Реала. Хорошие отношения Мендеша с Лапортой могут поспособствовать переходу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" интересен Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo. Он привлекает руководство минимальными затратами на трансфер, приемлемым возрастом и хорошим медийным образом.

Также "Барсу" привлекает возможность увести нападающего у ключевого соперника. Хороший дальний удар добавит вариативности в атаке, а дружеские отношения между агентом Асенсио Жорже Мендешем и президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой будут способствовать переходу.

Тем не менее, в клубе ведутся дискуссии по поводу трансфера.

Надобность в очередном фланговом нападающем спорная. Сейчас клуб сфокусирован на замене Серхио Бускетса и поиске ещё одной "девятки" на подмену Роберту Левандовскому.

Напомним, что "Реал" предложил 26-летнему испанцу контракт, но Жорже Мендеш желает лучших условий для футболиста. Переговоры идут.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2022 в 21:50
Не думаю, что этот белый крысёныш поможет Хавиной Барсе что-то выиграть.
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