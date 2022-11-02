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Атлетико хочет назначить Луиса Энрике вместо Диего Симеоне

Испания
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Аргентинского менеджера будет сложно уволить

Атлетико хочет назначить Луиса Энрике вместо Диего Симеоне

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Мадридский "Атлетико" связался с окружением Луиса Энрике по поводу возможного назначения главным тренером.

Об этом сообщает La Razon со ссылкой на El Chiringuito.

Считается, что Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после чемпионата мира в Катаре. Он может согласиться возглавить мадридский клуб, если ему позволят провести чистку состава.

При этом придется увольнять Симеоне, у которого контракт с клубом до лета 2024-го. Его неустойка составляет 14 миллионов евро и клуб попытается пообщаться с тренером, чтобы снизить эту сумму.

Вчера "Атлетико" вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов. Мадридский клуб пропустил вперед "Порту", "Брюгге" и "Байер".

В Примере "Атлетико" идет на 3-м месте, набрав 23 очка после 12-ти туров.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Луис Энрике
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Источник:
larazon.es

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