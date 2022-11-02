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Вальверде забил уже 5 голов из-за штрафной в этом сезоне. Он лидирует в топ-5 лиг по этому показателю
Уругваец обошел Лионеля Месси
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" в последнем туре группового этапа ЛЧ разгромил "Селтик" (5:1). Феде Вальверде отметился голом из-за пределов штрафной площади.
Этот мяч стал пятым из-за пределов штрафной для Федерико в этом сезоне – это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.
Лионель Месси ("ПСЖ") и Даити Камада ("Айнтрахт") забили по 4 гола и идут следом за Вальверде.
Всего в этом сезоне Феде провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 80 миллионов евро.
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