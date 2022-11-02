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Анчелотти обошел Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов. 104 – это рекорд

Испания
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Итальянец снова первый в мире

Анчелотти обошел Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов. 104 – это рекорд

Фото: twitter.com/MrAncelotti

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"Реал" разгромил "Селтик" в 6-м туре Лиги чемпионов (5:1). Победа стала 104-й в для Карло Анчелотти в этом турнире.

По количеству побед он обошел Алекса Фергюсона и вышел на первое место.

"Реал" выиграл свою группу. Вторым стал "РБ Лейпциг".

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В статье: Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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