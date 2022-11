Анчелотти обошел Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов. 104 – это рекорд

"Реал" разгромил "Селтик" в 6-м туре Лиги чемпионов (5:1). Победа стала 104-й в для Карло Анчелотти в этом турнире.

По количеству побед он обошел Алекса Фергюсона и вышел на первое место.

"Реал" выиграл свою группу. Вторым стал "РБ Лейпциг".

Carlo Ancelotti wins his 104th Champions League match, passing Sir Alex Ferguson for most all time ???? pic.twitter.com/mQSEiOyb4v