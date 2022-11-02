Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти обошел Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов. 104 – это рекорд
Итальянец снова первый в мире
Фото: twitter.com/MrAncelotti
"Реал" разгромил "Селтик" в 6-м туре Лиги чемпионов (5:1). Победа стала 104-й в для Карло Анчелотти в этом турнире.
По количеству побед он обошел Алекса Фергюсона и вышел на первое место.
"Реал" выиграл свою группу. Вторым стал "РБ Лейпциг".
Carlo Ancelotti wins his 104th Champions League match, passing Sir Alex Ferguson for most all time ???? pic.twitter.com/mQSEiOyb4v— B/R Football (@brfootball) November 2, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не так сталося, як гадалося. Шахтер – РБ Лейпциг 0:4. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - РБ Лейпциг 0:4. Минорный финал
- Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн