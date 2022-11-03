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У Анчелотти все-таки 103 победы в Лиге чемпионов. Его поздравил Флорентино Перес
В любом случае обходит Фергюсона
Фото: twitter.com/realmadrid
Флорентино Перес вручил памятную футболку Карло Анчелотти, приуроченную 103-й победе итальянца в Лиге чемпионов. Он обошел по этому показателю Алекса Фергюсона с 102 победами.
Вчера разные порталы опубликовали разные данные по количеству побед Карло. B/R Football, вероятно, сослался на статистику от Transfermarkt, которая показала, что у Анчелотти 104 победы.
В то же время Opta утверждала, что у Карло 102 победы и он только сравнялся с Алексом Фергюсоном.
Последние не учли техническое поражение "Интера" в сезоне ЛЧ 2004/05, когда встреча была остановлена из-за файера, прилетевшего в голкипера "Милана" Диду.
"Реал" выиграл свою группу в Лиге чемпионов, в последнем туре разгромив "Селтик" (5:1). Вместе с мадридцами в плей-офф вышел "Лейпциг".
???? ¡@MrAncelotti es el entrenador con más victorias en la historia de la @LigadeCampeones!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 2, 2022
???? 103 triunfos #UCL | #RealMadrid pic.twitter.com/qLRPI0NHRK
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