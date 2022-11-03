У Анчелотти все-таки 103 победы в Лиге чемпионов. Его поздравил Флорентино Перес

Флорентино Перес вручил памятную футболку Карло Анчелотти, приуроченную 103-й победе итальянца в Лиге чемпионов. Он обошел по этому показателю Алекса Фергюсона с 102 победами.

Вчера разные порталы опубликовали разные данные по количеству побед Карло. B/R Football, вероятно, сослался на статистику от Transfermarkt, которая показала, что у Анчелотти 104 победы.

В то же время Opta утверждала, что у Карло 102 победы и он только сравнялся с Алексом Фергюсоном.

Последние не учли техническое поражение "Интера" в сезоне ЛЧ 2004/05, когда встреча была остановлена из-за файера, прилетевшего в голкипера "Милана" Диду.

"Реал" выиграл свою группу в Лиге чемпионов, в последнем туре разгромив "Селтик" (5:1). Вместе с мадридцами в плей-офф вышел "Лейпциг".