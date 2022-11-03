Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры в день, когда в Испании приняли закон о спорте. Журналистка Revelo Натали Торрент намекает на связь между событиями.

Суть в том, что в законе есть положение, согласно которому игрокам запрещается иметь коммерческие отношения с соревнованием в котором они выступают.

Ранее неоднократно сообщалось о коррупционных связях Жерара Пике с главной Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Напомним, что сегодня Пике заявил, что завершает карьеру. В трогательном прощальном видео он напомнил, что всегда говорил: "Барселона" будет моим последним клубом".