  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом

Испания
(1 голосов)

Сегодня в Испании приняли закон о спорте

Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры в день, когда в Испании приняли закон о спорте. Журналистка Revelo Натали Торрент намекает на связь между событиями.

Суть в том, что в законе есть положение, согласно которому игрокам запрещается иметь коммерческие отношения с соревнованием в котором они выступают.

Ранее неоднократно сообщалось о коррупционных связях Жерара Пике с главной Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Напомним, что сегодня Пике заявил, что завершает карьеру. В трогательном прощальном видео он напомнил, что всегда говорил: "Барселона" будет моим последним клубом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Луис Рубиалес Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде