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Пике мог завершить карьеру из-за коммерческих отношений с чемпионатом
Сегодня в Испании приняли закон о спорте
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры в день, когда в Испании приняли закон о спорте. Журналистка Revelo Натали Торрент намекает на связь между событиями.
Суть в том, что в законе есть положение, согласно которому игрокам запрещается иметь коммерческие отношения с соревнованием в котором они выступают.
Ранее неоднократно сообщалось о коррупционных связях Жерара Пике с главной Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом.
Напомним, что сегодня Пике заявил, что завершает карьеру. В трогательном прощальном видео он напомнил, что всегда говорил: "Барселона" будет моим последним клубом".
Piqué anuncia su retirada el mismo día en el que se aprueba la Ley del Deporte.— Natalia Torrente (@NataliaTorrente) November 3, 2022
Esta nueva normativa señala que ningún jugador en activo podrá tener relaciones comerciales con una competición en la que participe.
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