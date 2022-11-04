Лапорта: Пике хочет помочь Барсе. Он понимает финансовую ситуацию

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал уход из каталонского клуба центрального защитника Жерара Пике. Накануне 35-летний ветеран внезапно объявил о завершении карьеры. Матч 13-го тура Примеры против "Альмерии" станет для него последним в футболке сине-гранатовых.

"Пике – часть эмблемы "Барсы" благодаря успехам и барселонизму. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь.

Соглашение об уходе еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и зарплатным фондом.

Некоторое время мы вместе обдумывали его завершение карьеры, а в последние несколько дней все это усилилось. Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его", – цитирует Лапорту Marca.