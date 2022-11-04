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Лапорта: Пике хочет помочь Барсе. Он понимает финансовую ситуацию

Испания
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Президент блаугранас высказался об уходе Жерара

Лапорта: Пике хочет помочь Барсе. Он понимает финансовую ситуацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал уход из каталонского клуба центрального защитника Жерара Пике. Накануне 35-летний ветеран внезапно объявил о завершении карьеры. Матч 13-го тура Примеры против "Альмерии" станет для него последним в футболке сине-гранатовых.

"Пике – часть эмблемы "Барсы" благодаря успехам и барселонизму. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь.

Соглашение об уходе еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и зарплатным фондом.

Некоторое время мы вместе обдумывали его завершение карьеры, а в последние несколько дней все это усилилось. Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его", – цитирует Лапорту Marca.

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Напомним, Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", но еще в юном возрасте перешел в МЮ. Там он дебютировал на клубном профессиональном уровне. В 2008-м Пике вернулся в "Барселону" и с тех пор сыграл за команду более 390 матчей.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
04.11.2022 в 12:07
Если бы и Хави понял, что тренировать нынешнюю Барселону ему не под силу, здесь нужен кризисный менеджер с большим опытом в топ-клубах.
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