Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: Пике хочет помочь Барсе. Он понимает финансовую ситуацию
Президент блаугранас высказался об уходе Жерара
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал уход из каталонского клуба центрального защитника Жерара Пике. Накануне 35-летний ветеран внезапно объявил о завершении карьеры. Матч 13-го тура Примеры против "Альмерии" станет для него последним в футболке сине-гранатовых.
"Пике – часть эмблемы "Барсы" благодаря успехам и барселонизму. Он всегда будет примером. Для меня это большая честь.
Соглашение об уходе еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и зарплатным фондом.
Некоторое время мы вместе обдумывали его завершение карьеры, а в последние несколько дней все это усилилось. Мы оставили окончательное решение в руках Пике. Мы уважаем это решение и разделяем его", – цитирует Лапорту Marca.
Напомним, Жерар Пике является воспитанником "Барселоны", но еще в юном возрасте перешел в МЮ. Там он дебютировал на клубном профессиональном уровне. В 2008-м Пике вернулся в "Барселону" и с тех пор сыграл за команду более 390 матчей.
Популярное сейчас
- Бесславный конец. Динамо – Фенербахче 0:2. Видео голов и обзор матча
- Известны все потенциальные соперники Днепра-1 по плей-офф Лиги конференций
- ЛЕ. Динамо - Фенербахче 0:2. Последний штрих удручающей картины
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 1 - 6 ноября
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО