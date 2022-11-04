Ла Лига опубликовала видео, в котором критикует Суперлигу: Они предлагают регулярные матчи тех же соперников

Ла Лига выпустила ролик, в котором критикует проект Суперлиги, которая недавно стала активно заниматься промоушеном. Текст ролика приводит испанская Marca.

"Европейская Суперлига была официально представлена ​​в апреле 2021 года.

Весь европейский футбол выступил против его закрытой, эгоистичной, элитарной модели.

Теперь промоутеры Суперлиги говорят, что у них ещё нет определенной модели, но утверждают, что формат будет открытым. Мы знаем, что это ложь, и что они хотят представить полузакрытый формат, аналогичный формату 2019 года, который уже был отвергнут европейскими клубами и лигами.

Эта модель основана на повышении и понижении между дивизионами, где выступление в национальных лигах не дают прямого доступа к высшей категории. Наоборот, они утверждают участие привилегированного меньшинства, даже если они плохо выступают в своих национальных лигах. Внесем ясность: любая модель, при которой, клуб не заслужил место в высшем европейском дивизионе благодаря успехам в национальных лигах, останется закрытой или полузакрытой моделью.

Мы также слышали, что Суперлига хочет претендовать на роль спасителя футбола, говоря, что нынешняя система больше не соблазняет молодежь.

Тоже ложь. Данные показывают, что аудитория Ла Лиги в Испании среди населения моложе 24 лет увеличилась более чем на 22% за последние 4 сезона.

А отчет международного агентства Global Web Index показывает, что количество футбольных фанатов в возрасте от 16 до 29 лет во всем мире увеличилось на 3,4%.

Кроме того, согласно официальным данным TikTok, очень молодой социальной сети, 60% ее пользователей смотрят футбол, и это самый просматриваемый спортивный контент.

Суперлига бахвалится тем, что создает более захватывающий турнир, однако на деле то, что она пытается предложить, это регулярные матчи одних и тех же соперников, что превратит исключительные события в рядовые.

Стимул будет ниже, чем в еврокубках, где мы можем наблюдать всевозможные сюрпризы, невиданные противостояния в плей-офф и незабываемые эмоции.

Также Суперлига разрушит возможность превращения мечты в реальность, что мы наблюдали на примерах выдающихся достижений "Порту", "Лестера", "Вильярреала", "Монако", "Ромы", "Лидса", "Боруссии" Дортмунд и многих других в Лиге чемпионов.

Организаторы Суперлиги должны уважать волю болельщиков и граждан. Совет Европы уже выступил против Суперлиги, а Европарламент выступил в поддержку открытой, демократической модели, основанной на меритократии", – сказано в видео.