Гвардиола о завершении карьеры Пике: Это игрок для топ матчей. Меня удивили эти новости

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике.

Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008-го по 2012-й. Как раз летом 2008-го в клуб из "Манчестер Юнайтед" и пришел Жерар Пике.

– Меня удивили эти новости. В молодости он играл в Англии, а потом построил невероятную карьеру в "Барселоне". Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Я знаю его родителей, они потрясающие.

Пике – большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он выиграл все в "Барселоне" и сборной Испании.

Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике – умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним.

– Можно ли кого-то из игроков "Манчестер Сити" сравнить с Пике?

– Нет, сравнений не будет. Если ты сравниваешь, то всегда делаешь кому-то неприятно. Если вы спросите, кто был лучшим фланговым защитником из тех, с кем я работал, то ответ будет несправедливым, потому что все игроки – разные.

Жерар счастлив. Он говорил, что хочет быть не футболистом, а игроком "Барсы". Его мечта осуществилась – он провел там 13, 14 или 15 лет. Он был там в сложные моменты, играл в важных матчах Лиги чемпионов и чемпионатов мира, выходил против «Реала» в класико. Он всегда был там.

В его карьере были взлеты и падения, но это случается с любым футболистом. В раздевалке всегда ощущался его характер, и он всегда проявлял его в больших матчах, – сказал тренер "Манчестер Сити".