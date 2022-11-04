Тебас: У "ПСЖ" убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу клубов-государств, в частности, о "ПСЖ". "Не должно быть клубов с миллионными убытками", – приводит его слова Marca.

"Что ж, в ближайшие пять лет предстоит непростая борьба. Речь не только о проектах Суперлиги. Надо еще убедить всех в необходимости экономической устойчивости, чтобы болельщики и дальше получали удовольствие от футбола. Не должно быть клубов с миллионными убытками, клубов-государств... У "ПСЖ" в прошлом сезоне убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от всего зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол", – сказал Хавьер Тебас.

Тебас регулярно критикует подобные клубы. Помимо этого, Ла Лига подала в суд на "ПСЖ" из-за продления контракта с Килианом Мбаппе в мае этого года, но иск был отвергнут. Руководство Примеры, считает, что парижане серьезно нарушают фэйр-плей.