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Тебас: У "ПСЖ" убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол
Президента Ла Лиги продолжает вражду с клубами-государствами
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу клубов-государств, в частности, о "ПСЖ". "Не должно быть клубов с миллионными убытками", – приводит его слова Marca.
"Что ж, в ближайшие пять лет предстоит непростая борьба. Речь не только о проектах Суперлиги. Надо еще убедить всех в необходимости экономической устойчивости, чтобы болельщики и дальше получали удовольствие от футбола.
Не должно быть клубов с миллионными убытками, клубов-государств... У "ПСЖ" в прошлом сезоне убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от всего зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол", – сказал Хавьер Тебас.
Тебас регулярно критикует подобные клубы. Помимо этого, Ла Лига подала в суд на "ПСЖ" из-за продления контракта с Килианом Мбаппе в мае этого года, но иск был отвергнут. Руководство Примеры, считает, что парижане серьезно нарушают фэйр-плей.
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