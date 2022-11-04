Примера. Жирона - Атлетик 2:1. Оттолкнулись от ничьи с Реалом

С сентября не побеждала в Ла Лиге "Жирона", и вот черная серия наконец прервана. Похоже, ничья с "Реалом" (1:1) недельной давности помогла команде прийти в себя.

Сегодня каталонцы играли весело, раскрепощенно, создавали много моментов; это контрастировало с соперником, который не дотягивал до уровня, который сам же показывал в августе-сентябре.

По ходу первого тайма Унаи Симон не менее 3-4 раз выручал "Атлетик" после очень опасных ударов. Мигель Гутьеррес играл активно и очень остро; Алейш Гарсия угрожал воротам со штрафного; Тони Вилья и Эррера неплохо прикладывались, на что "Атлетик" отвечал редко. Самый опасный момент - удар Рауля Гарсии, который перед перерывом вытащил Гассанига.

По такой игре голы "Жироны" ожидались, и ее прорвало в середине второго тайма. Сперва Давид Лопес головой замкнул навес со штрафного от Гарсии, а затем Иван Мартин в дебютном для себя матче после травмы результативно сбегал в контратаку.

2:0 - и "Жирона" немного расслабилась, за что ее моментально наказал Гурусета, замкнувший прострел от Нико. Впрочем, на большее басков все-таки не хватило.

После травм Муньяина, Дани Гарсии и в меньшей степени Андера Эрреры начались сбои в системе Эрнесто Вальверде - у "Атлетика" одна победа в шести последних турах. В таблице баски лишь за счет старых успехов идут 6-ми с 21 очком. У "Жироны" же 13 очков и 14-е место. Так высоко в этом сезоне каталонцы еще не забирались.

13-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Давид Лопес, 67, Мартин, 75 - Гурусета, 79

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 85) - Тони Вилья (Иван Мартин, 66), Эррера (Терратс, 85), Ромеу, Алейш Гарсия, Валери (Рикельме, 62) - Кастельянос (Стуани, 62)

"Атлетик": Симон - Лекуэ (де Маркос, 55), Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 46) - Сансет (Саррага, 70), Весга (Венседор, 55) - Нико Уильямс, Рауль Гарсия (Гурусета, 68), Беренгер - Уильямс

Предупреждения: Ромеу, 52, Стуани, 90+2 - Берчиче, 35