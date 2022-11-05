Барселона собирается подписать вингера Манчестер Сити

Каталонская "Барселона" еще с лета сохраняет интерес к вингеру "Манчестер Сити" Бернарду Силве. В клубе сейчас рассматривают возможность подписания португальца зимой.

Бернарду готов к переходу, а с уходом Жерара Пике у "Барселоны" появились финансовые возможности. Однако, пока неясно, как убедить "Ман Сити" отпустить важного игрока в средине сезона.

Если трансфер не удасться зимой, "блауграна" попытается подписать Бернарду уже в летнее трансферное окно 2023-го года..