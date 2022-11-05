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Иньяки Уильямс повторил рекорд по проведенным без пропусков матчам среди топ-5 европейских лиг

Испания
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Удивительное число

Иньяки Уильямс повторил рекорд по проведенным без пропусков матчам среди топ-5 европейских лиг

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

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.28-летний нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс вчера принял участие в игре чемпионата Испании против "Жироны" (1:2).

Вингер, таким образом, провел 246 матчей подряд без пропусков в составе команды. Игрок не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет

Иньяки повторил рекорд защитник Манфреда Бинца, у которого было 246 матчей подряд за "Айнтрахт" в 1987-1994 годах. Бинц и Уильямс провели больше всего матчей подряд в топ-5 лиг за последние 40 лет среди полевых игроков.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Жирона (Испания) Ла Лига Иньяки Уильямс
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