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Ключевой защитник Атлетика. Стало известно, кем Барселона собирается заменить Пике

Испания
(1 голосов)

Игрок имеет серьезный опыт выступлений в Ла Лиге

Ключевой защитник Атлетика. Стало известно, кем Барселона собирается заменить Пике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Атлетика Бильбао" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону" уже зимой.

В Мартинесе "блауграна" видит замену 35-летнему игроку каталонцев Жерару Пике, который объявил об уходе из клуба и завершении карьеры.

Контракт 31-летнего защитника "Атлетика" истекает летом 2023 года. Это даёт возможность вести с ним переговоры о предварительном контракте уже в январе.

Как пишет источник, у "Барселоны" есть устное соглашение о переходе Мартинеса в июле, но клуб может изучить варианты перехода футболиста в зимнее трансферное окно за небольшую плату.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Иньиго Мартинес Жерар Пике
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
05.11.2022 в 09:20
НаФІГа Я розумію, що хоч один центрбек повинен бути досвідченим... Не як у Динамо двадцятирічні... і як тільки більш-менш вправний суперник часто виникають проблеми... Проте виправити одного "футбольного пенсіонера" та взяти іншого... Яка перспектива створення нової команди на роки? То ж латка, а не вирішення проблеми.
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