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Ключевой защитник Атлетика. Стало известно, кем Барселона собирается заменить Пике
Игрок имеет серьезный опыт выступлений в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Атлетика Бильбао" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону" уже зимой.
В Мартинесе "блауграна" видит замену 35-летнему игроку каталонцев Жерару Пике, который объявил об уходе из клуба и завершении карьеры.
Контракт 31-летнего защитника "Атлетика" истекает летом 2023 года. Это даёт возможность вести с ним переговоры о предварительном контракте уже в январе.
Как пишет источник, у "Барселоны" есть устное соглашение о переходе Мартинеса в июле, но клуб может изучить варианты перехода футболиста в зимнее трансферное окно за небольшую плату.
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