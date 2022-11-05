Ключевой защитник Атлетика. Стало известно, кем Барселона собирается заменить Пике

Центральный защитник "Атлетика Бильбао" Иньиго Мартинес может перейти в "Барселону" уже зимой.

В Мартинесе "блауграна" видит замену 35-летнему игроку каталонцев Жерару Пике, который объявил об уходе из клуба и завершении карьеры.

Контракт 31-летнего защитника "Атлетика" истекает летом 2023 года. Это даёт возможность вести с ним переговоры о предварительном контракте уже в январе.

Как пишет источник, у "Барселоны" есть устное соглашение о переходе Мартинеса в июле, но клуб может изучить варианты перехода футболиста в зимнее трансферное окно за небольшую плату.