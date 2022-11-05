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Гвардиола: Сказал Холанду, чтобы не забивал больше, потому что обо мне не будут говорить

Испания
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Урок иронии от испанца

Гвардиола: Сказал Холанду, чтобы не забивал больше, потому что обо мне не будут говорить

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола саркастически ответил на высказывания Златана Ибрагимовича:

“Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго стоит выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг Холанд забивает по три гола, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!

Я сказал ему: “Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне. Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу”, - сказал Гвардиола.

Напомним, что ранее Ибрагимович заявил о том, что Гвардиола мешает развивать игрокам из-за своего эго. Они вместе работали в "Барселоне" в сезоне 2009-2010 гг.

Отметим также, что на счету Холанда в этом сезоне 22 гола три ассиста в 16 матчах.

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В статье: Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal

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