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Гвардиола: Сказал Холанду, чтобы не забивал больше, потому что обо мне не будут говорить
Урок иронии от испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола саркастически ответил на высказывания Златана Ибрагимовича:
“Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго стоит выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг Холанд забивает по три гола, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!
Я сказал ему: “Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне. Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу”, - сказал Гвардиола.
Напомним, что ранее Ибрагимович заявил о том, что Гвардиола мешает развивать игрокам из-за своего эго. Они вместе работали в "Барселоне" в сезоне 2009-2010 гг.
Отметим также, что на счету Холанда в этом сезоне 22 гола три ассиста в 16 матчах.
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