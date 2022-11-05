Гвардиола: Сказал Холанду, чтобы не забивал больше, потому что обо мне не будут говорить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола саркастически ответил на высказывания Златана Ибрагимовича:

“Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго стоит выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг Холанд забивает по три гола, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!

Я сказал ему: “Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне. Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу”, - сказал Гвардиола.