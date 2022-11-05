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Бензема: Мой переход в Реал был сложным. Я приехал в Мадрид сам и не говорил на испанском языке

Испания
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Игрок прошел через ряд трудностей

Бензема: Мой переход в Реал был сложным. Я приехал в Мадрид сам и не говорил на испанском языке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

Нападающий "Реала" и обладатель Золотого мяча Карим Бензема вспомнил о начале карьеры в Мадриде:

"Мой переход в "Мадрид" был сложным. Я приехал в Мадрид сам, я не говорил на этом языке, но было 2 варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант. Подписав контракт с мадридским "Реалом", я осуществил свою мечту.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и Рауль оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться", – сказал нападающий.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Universal

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Комментарии (1)
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
05.11.2022 в 11:41
РЕАЛісту Каріму Бензема - заслуженому володарю ЗМ2022 (за його слова на адресу найкращого футболіста усіх часів і народів КРІШТІАНО РОНАЛДО )))
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