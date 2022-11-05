Конфликт с Хави, Лапортой и самим собой: три причины, почему Жерар Пике завершает карьеру

Легенда "Барселоны" Жерар Пике сегодня последний раз выйдет на поле в составе сине-гранатовых.

Отчасти его решение завершить карьеру вот так - в рядовом матче посреди сезона - удивило. Ветеран такого масштаба мог потребовать себе и большие пышные проводы. С другой стороны, Пике заканчивает так плохо, что, может, иначе и нельзя было.

Кризис среднего возраста - непростая штука. Кто не верит - зайдите в Instagram Икера Касильяса; он там такую дичь постит, что за месяц отписалось три миллиона человек.

У Пике все не так плохо, но процесс поиска нового себя тоже идет сложно, и новые причины полностью изменить жизнь появлялись чуть ли не каждый день.

Во-первых…

… Нельзя будучи футболистом бесконечно заниматься другими вещами. И необязательно речь о тусовках и наркотиках - даже гольф, как показывает практика, мешает.

Пике же последние годы провел в бесконечных разъездах, участвуя в полутора десятках различных бизнес-проектов. Некоторые СМИ уже поспешили слепить из него образ футбольного Уоррена Баффета, но это бред. Жерар - типичный футболист; его главная задача во всех бизнесах - это появляться на презентациях и улыбаться.

Карта путешествий Пике за два последних международных перерыва. Графика: thesun.co.uk

Да, он закончил школу экономики в Барселоне, затем посещал какие-то курсы в Гарварде, но пока Пике пытался самостоятельно что-то делать - ничего не получалось. Его первая компания Kerad Holdings по сути завалилась - изотонические напитки 426 Miles SL не выстрелили, их сайт уже закрыт; разработчик компьютерных игр Kerad Games обанкротилась, когда ее убытки превысили 600 тысяч евро; производство гамбургеров из натурального мяса Bas Alimentaria не просуществовало и два года, как и ресторан Yours Barcelona.

Деньги и успех в бизнесе к Пике пришли, когда он подружился с гендиром японского технологического гиганта Rakuten Хироши Микитани, который взял его в миноритарные акционеры в некоторых компаниях. Вот и весь секрет.

С тех пор, как это случилось, Жерар реформировал Кубок Дэвиса, чем недовольна половина теннисистов и даже сам Роджер Федерер; перевез в Саудовскую Аравию Суперкубок Испании, что тоже "зашло" явно не всем; вернулся в киберспорт уже как организатор шоу; участвовал в выпуске NFT 50 футбольных легенд от Беккенбауэра до Роналду.

Какова его роль во всем этом? Как сказал гендир компании Sorare, участвовавшей в выпуске NFT, "Жерар - друг нашего инвестора", то есть - Микитани.

Тем не менее, даже такая роль предполагает "отсвечивание" лицом на всех мероприятиях в Европе, Азии и Америке. Это занимает время, которое футболист должен тратить на тренировки и сон. По-хорошему, выбор надо было сделать уже давно, но Жерар тянул до последнего, пользуясь, что в "Барселоне" ему позволяли больше, чем какому-то новичку.

Во-вторых…

… Жерара щадили долго, но его спад формы набрал катастрофических оборотов. Делать вид, что все хорошо, стало преступлением против "Барселоны".

Перед стартом сезона Хави просил Пике сосредоточиться на футболе, заняться своей формой и взамен обещал место "первого стоппера на замене". Но что сделал Жерар? Устроил разборки с Шакирой, пропадал в командировках; стал играть еще хуже и медленнее.

Уже в сентябре Пике был лишь пятым центральным защитником в иерархии "Барселоны" после Рональда Араухо, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и Эрика Гарсии. При этом частые травмы квартета позволяли ветерану даже выходить на поле, но играл он плохо.

А когда тебе 35 лет, ты забил на футбол и ко всему привозишь - кто тебя будет ставить? Тем более, что как минимум один ляп Пике дорого обошелся "Барсе" - помните матч против "Интера"?

После этого Жерар в иерархии центрбеков стал уже не пятым, а шестым, пропустив вперед еще и Маркоса Алонсо, который сроду в центре не играл. Возможно, это и стало сигналом для Пике, что лучше уходить, а то дальше Хави начнет ставить стопперами Фати и Дембеле, лишь бы не его.

Ну, и в-третьих…

…Спад формы и конфликт интересов сделали из Пике Врага футбола №1 в Испании. Над его ошибками смеялись, его образ жизни критиковали, старые заслуги забыли.

Играть под таким давлением становилось все сложнее. Жерар даже перестал набрасывать в Twitter на "Реал", чем грешил на протяжении всей карьеры. Ему просто было сложно найти единомышленников в новых реалиях.

В команде из друзей остались только Альба, Бускетс и Роберто; остальная раздевалка - чужаки. Хави отнесся к Пике и Альбе особенно беспощадно - может, ему просто некомфортно тренировать бывших друзей, которые запросто могут взбрыкнуть и выдать что-то вроде "Эй, Эрнандес, не чуди". Такое бывает.

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Ко всему Пике так долго и упорно говорил о желании стать президентом "Барсы", что это не могло не вызвать ревность Лапорты. Сами подумайте: вы - президент клуба, и никуда не собираетесь уходить, а тут игрок открыто заявляет, что метит на ваше место. Вы бы защищали его, невзирая на все промахи?

Короче, помимо игровых и бизнес-причин уйти у Пике накопились еще и личные - в футболе у него не осталось ни друзей, ни покровителей. Даже в семье утешения он не найдет, ведь изменив Шакире с 22-летней каталонкой, Жерар обрек себя на сложные суды по разделению имущества и опеки над детьми. Какой тут футбол?

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Пике уходит прямо сейчас, чтобы спасти последнее, что у него еще осталось - фанатов, помнящих его в лучшие годы. Еще сезон-второй сидения на лавке за бешенные деньги - и даже они бы отвернулись, так что все Жерар делает верно, хоть и запоздало.

Еще честнее было покинуть футбол сразу, когда он потерял к нему интерес, но то ли духу не хватило, то ли контракт с Микитани предполагал иное. Как ни крути, а презентация компьютерной игры пройдет гораздо громче, если на нее придет действующий, а не бывший игрок "Барселоны". Японец знал, что делал, в отличие от Пике, который точно мечтал завершить карьеру иначе.