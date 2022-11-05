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Пике вывел Барселону в качестве капитана на свой прощальный матч
И дал Левандовски пробить пенальти
Фото: Eurosport
Жерар Пике проводит последний матч за каталонскую "Барселону". Это событие выпало на игру против "Альмерии" в рамках тринадцатого тура Ла Лиги.
Gerard Piqué walks out as captain in his final game at the Camp Nou ????— B/R Football (@brfootball) November 5, 2022
(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/aQ1I4hbyMv
Эта игра стала второй подряд для Пике в основе "Барселоны". Ранее он также отыграл весь матч против "Виктории Пльзень" в шестом туре Лиги Чемпионов. В последний раз Жерар два раза подряд вышел в основе еще начале октября – против "Сельты" и миланского "Интера".
Пике завершает карьеру за полгода до окончания его действующего контракта. Как ранее сообщалось,
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