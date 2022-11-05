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Пике вывел Барселону в качестве капитана на свой прощальный матч

Испания
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Пике вывел Барселону в качестве капитана на свой прощальный матч

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Жерар Пике проводит последний матч за каталонскую "Барселону". Это событие выпало на игру против "Альмерии" в рамках тринадцатого тура Ла Лиги.

Эта игра стала второй подряд для Пике в основе "Барселоны". Ранее он также отыграл весь матч против "Виктории Пльзень" в шестом туре Лиги Чемпионов. В последний раз Жерар два раза подряд вышел в основе еще начале октября – против "Сельты" и миланского "Интера".

Пике завершает карьеру за полгода до окончания его действующего контракта. Как ранее сообщалось, он простит родной "Барселоне" долг в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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