Пике вывел Барселону в качестве капитана на свой прощальный матч

Жерар Пике проводит последний матч за каталонскую "Барселону". Это событие выпало на игру против "Альмерии" в рамках тринадцатого тура Ла Лиги.

Gerard Piqué walks out as captain in his final game at the Camp Nou ????



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/aQ1I4hbyMv — B/R Football (@brfootball) November 5, 2022

Эта игра стала второй подряд для Пике в основе "Барселоны". Ранее он также отыграл весь матч против "Виктории Пльзень" в шестом туре Лиги Чемпионов. В последний раз Жерар два раза подряд вышел в основе еще начале октября – против "Сельты" и миланского "Интера".