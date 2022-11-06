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Пике: Последние полгода были очень сложными. Теперь я почувствовал освобождение
Игрок рад завершению своей карьеры
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Испанский защитник Жерар Пике дал комментарий после последнего матча в составе "Барселоны".
– Я провел здесь много лет, отыграл много матчей. То, что остается у тебя после них, – это опыт и дружба.
Я не мечтал о завершении карьеры. Я никогда не думал об уходе. Ты всегда размышляешь: "А не отыграть ли еще год?" Ты не думаешь о завершении карьеры. Но иногда ситуация складывается таким образом, что принять решение необходимо. Эти полгода были очень сложными. Теперь я почувствовал освобождение.
Я заберу эти незабываемые ощущения с собой. Жизнь продолжается, начинается новый этап, впереди много всего.
– Чем вы займетесь теперь?
– Теперь наступает время человека, который любит тысячу разных вещей. Но сначала я поеду в отпуск.
– О чем вы думали, когда покидали поле?
– Я думал, что это все. Я снял груз со своих плеч – последние месяцы были непростыми. Я старался делать все возможное, соревновался и играл. Бывают дни, которые чуть лучше или чуть хуже, случаются успехи и ошибки. Я отдавал все. Это заставило меня испытать гордость, – сказал Пике.
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