Альба: Пике оставлял душу на поле в каждом матче

Защитник "Барселоны" Жорди Альба дал комментарий о завершении клубной карьеры защитника команды Жерара Пике:

"Это печально. Я благодарен за всё, что Жерар дал всем нам. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футболе, но и в человеческом плане. Но таков закон жизни.

Он оставлял душу на поле в каждом матче. Очень обидно, что Жерар уходит. Нам будет очень его не хватать. Люди ещё осознают его вклад в "Барселону". Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему", - сказал Альба.