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Альба: Пике оставлял душу на поле в каждом матче

Испания
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Партнеры по команде очень уважают Жерара

Альба: Пике оставлял душу на поле в каждом матче

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жорди Альба дал комментарий о завершении клубной карьеры защитника команды Жерара Пике:

"Это печально. Я благодарен за всё, что Жерар дал всем нам. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футболе, но и в человеческом плане. Но таков закон жизни.

Он оставлял душу на поле в каждом матче. Очень обидно, что Жерар уходит. Нам будет очень его не хватать. Люди ещё осознают его вклад в "Барселону". Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему", - сказал Альба.

Пике играл за клуб с 2004 года. Он выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.

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В статье: Барселона Альба Жерар Пике
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Источник:
Goal.com

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