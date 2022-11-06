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Альба: Пике оставлял душу на поле в каждом матче
Партнеры по команде очень уважают Жерара
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жорди Альба дал комментарий о завершении клубной карьеры защитника команды Жерара Пике:
"Это печально. Я благодарен за всё, что Жерар дал всем нам. Он многое сделал для клуба. Его отсутствие будет заметно. Не только в футболе, но и в человеческом плане. Но таков закон жизни.
Он оставлял душу на поле в каждом матче. Очень обидно, что Жерар уходит. Нам будет очень его не хватать. Люди ещё осознают его вклад в "Барселону". Теперь мы попробуем завоевать трофеи, чтобы посвятить их ему", - сказал Альба.
Пике играл за клуб с 2004 года. Он выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.
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