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Реал хочет в кратчайшие сроки избавиться от Азара
У него нет шансов закрепиться на "Сантьяго Бернабеу"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" хочет как можно быстрее продать своего вингера Эдена Азара. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Marca.
Бельгиец не входит в планы Карло Анчелотти и его тренерского штаба. Более того, у Азара нет шансов, чтобы изменить мнение итальянского специалиста.
Контракт Эдена с "Реалом" действителен до лета 2024-го. После перехода с "Челси" в 2019 году и соглашение еще ни разу не изменялось или переподписывалось.
В этом сезоне Азар провел в составе "сливочных" шесть матчей, записав в свой актив по голу и ассисту. Всего на счету бельгийца семь мячей и 11 результативных передач в 72-х поединках за более чем три сезона за "Реал".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 12 миллионов евро.
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