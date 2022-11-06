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Реал хочет в кратчайшие сроки избавиться от Азара

Испания
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У него нет шансов закрепиться на "Сантьяго Бернабеу"

Реал хочет в кратчайшие сроки избавиться от Азара

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мадридский "Реал" хочет как можно быстрее продать своего вингера Эдена Азара. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Marca.

Бельгиец не входит в планы Карло Анчелотти и его тренерского штаба. Более того, у Азара нет шансов, чтобы изменить мнение итальянского специалиста.

Контракт Эдена с "Реалом" действителен до лета 2024-го. После перехода с "Челси" в 2019 году и соглашение еще ни разу не изменялось или переподписывалось.

В этом сезоне Азар провел в составе "сливочных" шесть матчей, записав в свой актив по голу и ассисту. Всего на счету бельгийца семь мячей и 11 результативных передач в 72-х поединках за более чем три сезона за "Реал".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 12 миллионов евро.

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В статье: Карло Анчелотти Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Xtra

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