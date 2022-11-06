  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико пытается защитить Фелиша и верит в него, - Фабрицио Романо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико пытается защитить Фелиша и верит в него, - Фабрицио Романо

Испания
(1 голосов)

Журналист опроверг слухи о выставлении игрока на трансфер

Атлетико пытается защитить Фелиша и верит в него, - Фабрицио Романо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи выставления нападающего "Атлетико" Жоау Феликса на трансфер.

"Несмотря на то, что есть слухи о выставлении Феликса на трансфер, мне сообщили, что "Атлетико" пытается защитить игрока и верит в него.

Ситуация с Диего Симеоне непростая. Если они получат действительно важное предложение, все может измениться. Однако официальных запросов до сих пор нет", – сказал Романо.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Жоау может покинуть "Атлетико" уже в зимнее трансферное окно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Espana

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде