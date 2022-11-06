Атлетико пытается защитить Фелиша и верит в него, - Фабрицио Романо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи выставления нападающего "Атлетико" Жоау Феликса на трансфер.

"Несмотря на то, что есть слухи о выставлении Феликса на трансфер, мне сообщили, что "Атлетико" пытается защитить игрока и верит в него.

Ситуация с Диего Симеоне непростая. Если они получат действительно важное предложение, все может измениться. Однако официальных запросов до сих пор нет", – сказал Романо.