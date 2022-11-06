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Атлетико пытается защитить Фелиша и верит в него, - Фабрицио Романо
Журналист опроверг слухи о выставлении игрока на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи выставления нападающего "Атлетико" Жоау Феликса на трансфер.
"Несмотря на то, что есть слухи о выставлении Феликса на трансфер, мне сообщили, что "Атлетико" пытается защитить игрока и верит в него.
Ситуация с Диего Симеоне непростая. Если они получат действительно важное предложение, все может измениться. Однако официальных запросов до сих пор нет", – сказал Романо.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Жоау может покинуть "Атлетико" уже в зимнее трансферное окно.
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