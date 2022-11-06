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Бензема вновь пропускает матч из-за травмы. До начала ЧМ в Катаре – две недели
Реал объявил заявку на матч с Райо Вальекано
Фото: ESPN
Мадридский "Реал" объявил заявку команды на предстоящий матч тринадцатого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано". Игра начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.
Примечательно, что в заявку "Реала" вновь не попал французский форвард Карим Бензема. Нападающий пропустил три матча "Мадрида" подряд, вышел на 28 минут в конце игры с "Селтиком" в Лиге Чемпионов, и снова слег с мышечной травмой.
Помимо Бензема, в заявке "Реала" также отсутствуют защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Тони Кроос. Первый залечивает травму бедра, второй – пропускает игру из-за удаления.
????✅ ¡Nuestros convocados para el #RayoRealMadrid! pic.twitter.com/7OYLJiQzkL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2022
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