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Бензема вновь пропускает матч из-за травмы. До начала ЧМ в Катаре – две недели

Испания
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Реал объявил заявку на матч с Райо Вальекано

Бензема вновь пропускает матч из-за травмы. До начала ЧМ в Катаре – две недели

Фото: ESPN

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил заявку команды на предстоящий матч тринадцатого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано". Игра начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.

Примечательно, что в заявку "Реала" вновь не попал французский форвард Карим Бензема. Нападающий пропустил три матча "Мадрида" подряд, вышел на 28 минут в конце игры с "Селтиком" в Лиге Чемпионов, и снова слег с мышечной травмой.

Помимо Бензема, в заявке "Реала" также отсутствуют защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Тони Кроос. Первый залечивает травму бедра, второй – пропускает игру из-за удаления. Первого в профессиональной карьере.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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