Бензема вновь пропускает матч из-за травмы. До начала ЧМ в Катаре – две недели

Мадридский "Реал" объявил заявку команды на предстоящий матч тринадцатого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано". Игра начнется завтра в 22:00 по киевскому времени.

Примечательно, что в заявку "Реала" вновь не попал французский форвард Карим Бензема. Нападающий пропустил три матча "Мадрида" подряд, вышел на 28 минут в конце игры с "Селтиком" в Лиге Чемпионов, и снова слег с мышечной травмой.